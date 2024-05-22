Peker Holding, Slovenya'da tarım robotu fabrikası açtı

Peker Holding'in iştiraki Pek Automotive'in Slovenya'nın Logatec kentindeki yeni yönetim merkezi ve fabrikası açıldı. Fabrikada elektrikli insansız tarım aracı üretilecek.

Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovenya'nın ortak tarih ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, "Slovenya bizim dostumuz, müttefikimiz." dedi.

Türkiye ile Slovenya'nın ikili ticaret hacminin 2023'te 2,55 milyar dolar seviyesine geldiğini belirten Taşhan, bu alanda ilerleme sağlanması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Taşhan, açılışa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sözlerini tamamladı.

Slovenya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Direktörü Jernej Salecl ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fabrikanın ülkelerinde açılmasından gurur duyduklarını ve bunun Avrupa için parlak gelecek anlamına geldiğini vurguladı.

Pek Automotive Üst Yöneticisi (CEO) Mikhail Kostkin de tarım robotu üretimi alanında dünya liderleri arasında yer aldıklarını dile getirerek, "Slovenya'yı bu alanda endüstri lideri olarak haritaya koyduğumuz için mutluyum." ifadesini kullandı.

Fabrikada, elektrikli insansız tarım aracının seri üretimine başlandı

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, AA muhabirine, açılışı yapılan fabrikanın önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Peker, Almanya, İspanya, Hollanda ve İngiltere'de projeler gerçekleştirdiklerini aktararak, şimdiye kadar 14 patent aldıklarını söyledi.

Fabrikanın yıllık kapasitesinin 1500 adet olacağını belirten Peker, "Bunlar tamamen insansız ve yapay zeka ile çalışıyor. 365 gün, 24 saat bir tarım döngüsündeki her şeyi yapabiliyor. Bunun dünya için en önemli farkı ve özelliği şu, 40 kat enerjide tasarruf sağlıyor. Klasik bir traktörün yılda 40 bin dolar mazot harcaması varsa, bunu bin dolara düşürüyor. Bunun patenti sadece bizde var, bizim geliştirdiğimiz bir ürün." dedi.

Çin'deki bir yarışmada ürettikleri ürünün birinci olduğunu belirten Peker, Avrupa'da 11 distribütörlük kurduklarını kaydetti.

Peker, fabrikada seri üretime geçecek tarım robotunun muadillerinden daha düşük fiyatlara satılacağını aktararak, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları elektrikli insansız tarım aracının seri üretimine başladıklarını dile getirdi.

Törene, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Direktörü Tanja Permozer, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Koordinatörü Metka Urbas, Logatec Belediye Başkanı Berto Menard, Türkiye ve İtalya Tarım Bakanlığı heyeti ile Avrupa'nın önde gelen bankalarının genel müdürleri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Tesiste, insansız tarım araçları üretilecek.

Aracın geliştirilmesi ve tesisin üretime hazır hale gelmesi için 117 milyon avroluk yatırım yapıldı.

Tesiste üretilecek araçlar, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki çiftçilerin maliyetinde önemli bir düşüş sağlayacak.