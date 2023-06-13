Perakende satış hacmi nisan ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 yükseldi.

13.06.2023 11:56:290
Paylaş Tweet Paylaş
Perakende satış hacmi nisan ayında arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,5 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azaldı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro nisanda yıllık bazda yüzde 82,3 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 104,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 16,7 yükseldi.

Cari fiyatlarla perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,1 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 azaldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yapay zeka "Fintek Sözlüğü" geliştirdi

Yapay zeka "Fintek Sözlüğü" geliştirdi

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

Fed'in, faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor

Fed'in, faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor

Emtia piyasasında pozitif seyir, merkez bankalarının faiz kararı öncesi sürüyor

Emtia piyasasında pozitif seyir, merkez bankalarının faiz kararı öncesi sürüyor

İller Arası Rekabet Endeksi açıklandı: Türkiye'nin en rekabetçi ili hangisi?

İller Arası Rekabet Endeksi açıklandı: Türkiye'nin en rekabetçi ili hangisi?

Asgari Ücret Komisyonu, zam için yarın toplanıyor

Asgari Ücret Komisyonu, zam için yarın toplanıyor

Yorum Yaz