Perakende satışlarda sınırlı artış gözlendi

TÜİK verilerine göre, perakende satış hacmi Aralık ayında aylık yüzde 0,4, yıllık 13,5 artış gösterdi. Veri beş ayın en düşük artışı olarak kaydedildi.

Ticaret ve perakende satış hacmi Aralık 2024'te aylık yüzde 0,4, yıllık 13,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,4 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 artış kaydetti.

Veri beş ayın en düşük artışı olarak kaydedildi. Perakende satışlar Kasım ayında iki ayın en hızlı artışını kaydetmişti.

Ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5 yükseldi.