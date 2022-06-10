Petkim'den SOCAR Türkiye'ye 'Çevik Dönüşüm'

2017 yılında “Petkim Benim” adıyla başlayan proje 2019 yılında diğer grup şirketlerinin de katılımıyla, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi için kapsamlı bir programa dönüştü.

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinde uygulamaya aldığı “Değer Benim Dönüşüm Programı” pek çok alanda değer yaratan projeler üretti. Program beşinci yılını tamamlarken, şirkette başlatılan Çevik Dönüşüm çalışmalarının genele yayılması ile başka bir boyuta geçti.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Mükemmelliği Başkan Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, “Değer Benim Dönüşüm Programı, yolculuğuna 2017 yılında Petkim kapsamında “Petkim Benim” adıyla başladı. 2019 yılında diğer grup şirketlerinin de katılımıyla, Değer Benim adıyla SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi için tek ve kapsamlı bir programa dönüştü. Program, kurulduğu yıldan bugüne 520’den fazla katma değerli proje üretti. Üretim, Tedarik Zinciri, Satış, Finans, Mali İşler, Teknik Servisler, İnsan Kaynakları, Dijitalleşme ile İş Sağlığı ve Güvenliği gibi alanlarda şirkete kazandırılan değerlerin yanı sıra çevresel etkilere de olumlu yönde katkı sağlayan kazanımlar ortaya çıkarıldı” dedi.

Üretimde artış sağlandı

Tüm iyileştirmelerin merkezi yönetildiği Değer Benim Dönüşüm Programı, çalışanların sunduğu iyileştirme fikirlerinin değerlendirilerek farklı ekiplerin ortak paydada çevik bir şekilde çalışması ve bu fikirleri projeye dönüştürmesine imkân sunuyor. Program süresince önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Kadıoğlu “Bugüne kadar çalışma arkadaşlarımızdan gelen önerilerle uygulamaya alınan pek çok proje ile üretim artışı ve kapasite kullanımında iyileştirmeler sağlandı. 2021 yılında, STAR Rafineri’de motorin üretiminde 408 kiloton, jet yakıtı üretiminde 46 kiloton, reformat üretiminde 38 kiloton ve hafif nafta üretiminde 45 kiloton artış elde edildi. Bu kazanımların yanı sıra buhar, doğalgaz, yakıt gazı ve su tasarrufları sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağladı” ifadelerini kullandı.

Proje yönetiminden Çevik İş Modeline geçiş

3 yıl önce Değer Benim programının sürekli gelişim vizyonu ile ortaya çıkan Çevik İş Modeli dönüşümüne başladıklarını belirten Kadıoğlu, şunları söyledi: “Çevik yaklaşımımızla operasyonda sürekli gelişmeyi, güvenilirliği, verimli çalışmayı ve sürdürülebilir üretimi hedef alan aksiyonlarımızla yolumuza devam edeceğiz. 300 çalışma arkadaşımızın oluşturduğu takımlar, 26 fabrikamızı çevik çalışma ritüelleri ile yönetecek. Artık sadece projeler üzerinden gitmiyoruz, fabrikalarımızın iş yapış şekillerini değiştiriyoruz. Farklı birimlerin bir fikir etrafında bir araya gelerek o fikri hayata geçirebilmesini sağlayan bu projelerin başarısını şirket genelinde yayma vizyonu ile Çevik İş Modelini kurguladık. Bu sürekli iyileştirme vizyonumuz sayesinde şirketlerimizin karına ciddi destek sağladık. 2022 yılında hedefimiz, operasyonel faaliyetlerimizde yer alan 26 takıma ek olarak, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’ne bağlı tüm fonksiyonlarımızda Çevik İş Modeli’ne geçmek.

Çevik Dönüşüm yolculuğu başladı

2017 senesinde başlattığımız Değer Yaratma yolculuğunun şirketimize kattığı en büyük kazanımlar arasında sürekli geliştirme kültürü yer alıyor. Bu kazanımı, iş yapış modeli haline getirme amacı ile Çevik İş Modeli tasarlandı. Çevik çalışma, farklı disiplinlerin ortak bir hedef etrafında bir araya gelerek engelleri birlikte aştıkları bir iş modelidir.

Çevik çalışma günümüzde organizasyonlarda oldukça konuşulan bir model. Özellikle pandemi döneminde yükselişi hızlanan trendler arasında yer alıyor. Diğer konularda olduğu gibi Çevik Dönüşüm konusunda da öncü yaklaşımımızla şirketimizde 2019 itibarıyla Çevik İş Modeli’nin kurum kültürümüzün bir parçası haline getirilmesi için gerekli çalışmaları başlatmıştık.

2019 itibarıyla Petkim’in PTA fabrikasında pilot olarak başladığımız Çevik İş Modeli ile büyük başarılara imza attık. Fabrikamızın devrede kalma faktöründe iyileşme, İSG-Ç bildirimlerinin daha kısa bir sürede tamamlanıyor olması ve çalışan motivasyonundaki artış bu modelin başarıları arasında yer alıyor. PTA fabrikasında elde ettiğimiz bu başarı neticesinde, Rafineri ve Petrokimya İş biriminde yaymaya karar verdik. 2021 yılının ilk çeyreğinde, Çevik İş Modeli’nin yaygınlaştırılması için tasarım çalışmasını yaptık. Ortaya konan tasarıma göre, operasyon odaklı saha takımları kuruldu ve kademeli olarak Çevik İş Modeli’ne geçiş sağlandı. Dönüşüm sürecinin sürdürülebilirliği ve takımların olgunluk seviyelerinin artışı için insan kaynakları mekanizmalarıyla desteklemeye devam ediyoruz.

Çevik Dönüşüm şirket karlılığına önemli katkı sağlıyor

Şirket karlılığına, güvenilirliğine, iş sağlığı ve güvenliği başlıklarına önemli ölçüde katkı sağlayan çevik dönüşümden size karlılık ile ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. Ünite kapasite artışı çalışmaları çevik çalışma sistemi ile yakından takip ediliyor. STAR Rafineri’de yer alan HCU ve DHT gibi ana ünitelerimizde planlananın üzerinde kapasite artışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve çevik çalışma sistemi ile kapasiteleri sürdürülebilir kıldık. Enerji tüketimlerini azaltan ya da verimlilik artıran projelere örnek olarak da DCU ünitemizde fırın kollarını temizleme metodolojimizi geliştirerek kollardaki temizlik verimliliğimizi arttırdık. Bu sayede temizleme sıklığımız azalarak DCU ünitesi yıllık kapasite kullanım oranını arttırdık ve şirket karlılığına katkı sağladık. Bir başka örnek ise, HCU ünitesinde yer alan Geri yıkama filtrelerinin yıkama sıklığını azaltmak için çalışma yürüttük. Üniteden çıkan slop miktarını azaltarak CDU da yeniden işleme maliyetini düşürdük.

Çevik İş Modeli operasyon odaklı olarak her ünite ve fabrika bazında hayata geçirilen ve fayda sağlayan bir çalışma şekline dönüştü.

Çevik dönüşüm yolculuğu devam edecek

Çevik İş Modeli operasyon odaklı olarak her ünite ve fabrika bazında hayata geçirilen ve fayda sağlayan bir çalışma şekline dönüştü. Dönüşüm sürecini “iş çıktıları” ve “kültürel dönüşüm” olarak iki boyutta inceleyebiliriz. Şu anki yolculuğumuzda iş çıktılarına olan katkısını gözlemleyebilir bir durumdayız. Kültürel dönüşüm boyutu ise insana dokunduğu için, bunun sürekli devam edecek bir yolculuk olduğunun bilinciyle ilerliyoruz. Çevik iş modeli ile sağladığımız şeffaflığın motivasyona etkisini gözlemliyoruz ve yeni nesilin tercih edeceği bir çalışma ortamını şimdiden geleceğe hazırlıyor olmanın gururu içerisindeyiz.'