Petrol Ofisi'ne yeni genel müdür

Şirketten yapılan açıklamada, Genel Müdür Selim Şiper'in 1 Eylül itibarıyla görevine yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, genel müdürlük görevini beş yıl boyunca görevini sürdürmüş olan Selim Şiper'in ayrıca Vitol'ün Afrika dağıtım iştiraki Vivo Energy şirketinin de yönetim kuruluna dahil olacağı kaydedildi.

Petrol Ofisi Genel Müdürü Mehmet Abbasoğlu'nun 1 Eylül'de göreve başlayacağına işaret edilen açıklamada, Abbasoğlu'nun özellikle finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde 30 seneyi aşkın tecrübeye sahip olduğu belirtildi. Vitol'e 2016 yılında katılan Abbasoğlu'nun, Vitol'ün Petrol Ofisi'ni satın almasının ardından şirketin CFO'su olarak görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Yönetim Kurulu ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed, Şiper'e 5 yılda gösterdiği liderlikten dolayı minnet duyduklarını belirterek, "Petrol Ofisi bu süre zarfında pazar liderliğini geliştirmiş ve hızlı büyüyen bir pazarda bulunmanın ve enerji dönüşüm sürecinin gereklerini başarıyla yerine getirmiştir. Kendisinin bu konuda olan birikiminden yönetim kurulu seviyesinde faydalanmaya devam edeceğimizden memnuniyet duyuyoruz. Mehmet Bey'in de yeni göreve atanmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.