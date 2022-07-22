Pilot proje deniyorlar: Dalgalar üzerinde bir 'halı gibi' kayacak...

Alman enerji firması RWE, Kuzey Denizi’nde yüzen güneş enerjisi teknolojisinin konuşlandırılmasına odaklanan bir pilot projeye yatırım yapıyor.

Bir dizi büyük enerji firması, yüzen güneş enerjisi panelleri için denemeler yapıyor. Kuzey Denizi’ndeki bir pilot proje de dalgaların üzerinde ‘halı gibi’ kayan yüzen güneş panelleri geliştirecek.

Alman enerji şirketi RWE , “yüzen güneş parklarının” geliştirilmesine odaklanan daha geniş bir işbirliğinin parçası olarak, Kuzey Denizi’nde yüzen güneş teknolojisinin konuşlandırılmasına odaklanan bir pilot projeye yatırım yapacak.

Belçika’nın Oostende açıklarında sulara kurulacak olan Merganser, Hollandalı-Norveçli SolarDuck firmasının ilk açık deniz pilot projesi olacak. RWE, Merganser projesinin hem kendisine hem de SolarDuck’a “dünyanın en zorlu açık deniz ortamlarından birinde önemli ilk elden deneyim” sağlayacağını söyledi.

Projeden elde edilen deneyimin teknolojinin 2023′ten itibaren daha hızlı ticarileştirilmesine izin vereceği belirtildi. RWE, SolarDuck’ın sistemini, güneş panellerinin suyun metrelerce üzerinde “yüzmesini” sağlayan bir tasarıma dayalı olarak tanımladı.

Rüzgâr ve güneşi birlikte kullanma fikri

RWE yaptığı açıklamada, “açık denizde yüzen güneş enerjisinin, açık deniz rüzgar çiftliğine entegrasyonunun” enerji üretimi için okyanus alanının daha verimli kullanımı olduğunu söyledi.

Rüzgar ve güneşi birleştirme fikri RWE’ye özgü değil. Yine Kuzey Denizi’nde yer alacak olan Hollandse Kust (kuzey) rüzgar çiftliği de yüzen bir güneş enerjisi teknolojisi gösterimi yapmayı planlıyor.

Bu ayın başlarında, Portekizli enerji şirketi EDP, Alqueva da bir yüzer güneş enerjisi parkının açılışını yaptı. EDP, projenin Alqueva’daki barajdan gelen güneş enerjisi ve hidroelektrik enerjisinin birleştirilmesini sağlayacağını söyledi.

Yukarıdaki projelerin tümü, farklı yenilenebilir enerji teknolojileri ve sistemlerinin tek bir yerde birleştirildiği “hibridizasyon” fikrine dayalı.

EDP CEO’su Miguel Stilwell d’Andrade “su, güneş, rüzgar ve depolamadan üretilen elektriği birleştirmenin mantıklı bir büyüme yolu olduğunu belirtti. EDP, "Kaynakları optimize ettiği ve şirketin daha ucuz enerji üretmesini sağladığı için hibridizasyona yatırım yapmaya devam edilecek" açıklaması yaptı.