Quick Sigorta'nın halka arzında talep toplama başladı: Bireysele kaç lot verir?

Quick Sigorta'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. 6 Ağustos’ta Borsa İstanbul'da QUICK işlem koduyla işlem görmeye başlayacak olan firma, halka arzdan elde edeceği kaynağı güçlü sermaye yapısını daha da pekiştirmek, sürdürülebilir büyümesini desteklemek, kurumsal yönetişim standartlarını geliştirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını daha ileri taşımak ve tüm paydaşları için uzun vadeli değer üretmek amacıyla değerlendirecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) 31 Mart 2026 verilerine göre aktif büyüklük ve özsermaye bakımından sektörün ilk beş şirketi arasında yer alan firma, 101,5 milyar liralık aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar liralık özsermayesiyle hayat dışı sigorta sektörünün önde gelen şirketleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 9 bin acente ve 30 milyonu aşkın poliçeyle hizmet veren şirket, yaygın hizmet ağı ve güçlü sermaye yapısıyla dikkat çekiyor.

Quick Sigorta'nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar lira, halka açıklık oranı ise yüzde 10,03 olacak. Halka arz fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız fiyat tespit raporunda ortaya konulan değerleme çalışmaları esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda Quick Sigorta, yaklaşık 3,5 yıllık net dönem kârına karşılık gelen bir şirket değeri üzerinden halka arz ediliyor. Ortak satışı içermeyen bu halka arzla oluşturulan değerin önemli bölümü, sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirket bünyesinde kalacak ve şirketin gelecekteki büyümesine katkı sağlayacak.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın en önemli farkının oluşturulan değerin ortaklara değil, doğrudan şirkete aktarılması olduğunu belirterek, "Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta'nın özkaynaklarını güçlendirecek; sürdürülebilir büyümemizi desteklerken kurumsal yönetişim standartlarımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı daha da ileri taşıyacaktır. Çünkü güçlü sermaye yapısı yalnızca finansal bir gösterge değil, sigortalılarımıza, acentelerimize, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza karşı duyduğumuz güven sorumluluğunun da temelidir" açıklamasında bulundu.

Yaşar, şirketin hedefinin yalnızca büyümek olmadığını, güçlü sermaye yapısı ve kurumsal yönetim anlayışıyla sektöre yön veren bir yapı oluşturmak olduğunu belirterek, "Amacımız yalnızca başarılı bir sigorta şirketi olmak değildir. Hedefimiz güçlü sermaye yapısıyla, sürdürülebilir büyümesiyle, kurumsal yönetim anlayışıyla ve yenilikçi yaklaşımıyla sektörüne yön veren, yatırımcılarına uzun vadeli değer üreten bir şirket olmaktır. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz istikrarlı büyüme ve güçlü kârlılık performansımızın gelecekte de değer üretmeye devam edeceğine inanıyoruz. Son iki yılda olduğu gibi oluşan değeri yürürlükteki temettü politikamız, finansal performansımız ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortaklarımızla paylaşmayı sürdüren kurumsal bir şirket olmayı hedefliyoruz" dedi.

Halka arzın yalnızca şirketin finansal yapısını güçlendiren bir adım olmadığını, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir süreç olduğunu belirten Yaşar, şunları söyledi:

"Quick Sigorta'nın halka arzını yalnızca şirketimiz adına değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesi açısından da önemli görüyoruz. Sigorta şirketleri yalnızca hissedarlarına değer üreten finansal kuruluşlar değildir; milyonlarca sigortalının, binlerce acentenin, iş ortaklarının ve finansal sistemin güvenini taşıyan kurumlardır. Güçlü sermaye yapısına sahip, şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu halka arzın yalnızca Quick Sigorta'nın değil, Türk sigortacılığının geleceğine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."