TeklifimGelsin verileri 2026'nın ilk yarısında tüketicinin finansal reflekslerini ortaya koydu

TeklifimGelsin verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında ihtiyaç kredisi arayan kullanıcıların aylara göre değişmekle birlikte yüzde 55-57'si, kredi kullanmayı mevcut finansal yükümlülüklerini daha etkin yönetmek amacıyla planlıyor. Günlük ihtiyaçların finansmanı ise yüzde 36-38 ile ikinci sırada yer alıyor. Veriler, tüketicilerin artan maliyetler karşısında bütçelerini daha kontrollü yönetmeye yöneldiğini gösterirken, farklı finansal yükümlülüklerini tek bir çatı altında toplayarak ödeme planlarını sadeleştirmeyi ve finansal dengelerini korumayı önceliklendirdiklerine işaret ediyor.

Kadınlar finansal dengeye, erkekler taşıt alımına odaklanıyor

Araştırma, kredi kullanım motivasyonlarının cinsiyete göre farklılaştığını da ortaya koyuyor. Kadın kullanıcıların yüzde 62,9'u ihtiyaç kredisini mevcut finansal yükümlülüklerini daha planlı yönetmek amacıyla değerlendirirken, erkeklerde bu oran yüzde 53,2 seviyesinde bulunuyor.

Erkek kullanıcılar ise taşıt alımında daha yüksek bir kredi talebi sergiliyor. Erkeklerin yüzde 34,9'u taşıt alımı amacıyla kredi ararken, kadınlarda bu oran yüzde 22,3 olarak gerçekleşiyor. Erkeklerin ayrıca tatil ve düğün gibi planlı harcamalar için kredi arama oranları da kadınlardan daha yüksek seyrediyor.

Tatil ve düğün harcamaları önceden planlanıyor

TeklifimGelsin'in 2026'nın ilk yarısına ait verileri, tüketicilerin sezonluk harcamalarını son dakikaya bırakmadığını gösteriyor. Tatil kredisi talebi ocak ayında yüzde 12,6 seviyesindeyken bahar aylarında yükselerek nisan ayında yüzde 17,1 ile yılın ilk yarısındaki en yüksek seviyesine ulaşıyor. Bu tablo, yaz tatiline yönelik finansman planlarının aylar öncesinden yapıldığını ortaya koyuyor.

Benzer bir eğilim düğün finansmanında da görülüyor. Düğün kredisi talebi ocak ayında yüzde 11,5 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, yaz aylarına yaklaşıldıkça gerileyerek haziran ayında yüzde 8,8'e düşüyor. Veriler, yaz düğünlerinin finansmanının büyük ölçüde yılın ilk aylarında planlandığına işaret ediyor.

Yaş grupları incelendiğinde ise düğün finansmanında 25-34 yaş grubu öne çıkıyor. Araştırmaya göre bu yaş grubu, toplam düğün kredisi hacminin yüzde 46,3'ünü tek başına oluşturarak ilk sırada yer alıyor.

Tatil kredilerinde ise dikkat çeken bir başka bulgu 55 yaş ve üzeri kullanıcılar oldu. Tatil kredisi hacminde 25-34 yaş grubu liderliğini korurken, 55 yaş ve üzeri kullanıcıların yüzde 18,7'lik oranı, emeklilerin de yaşam kalitesine yönelik harcamalarını planlı şekilde finanse etmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Gelir gruplarına göre finansal öncelikler değişiyor

Araştırma, gelir seviyesine göre kredi kullanım amaçlarının da farklılaştığını gösteriyor. Tatil kredisi talebi üst gelir (A) grubunda yüzde 20,8 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, en alt gelir grubunda (E) bu oran yüzde 9,8'e kadar geriliyor. Eğitim amaçlı kredi talebi de en yüksek oranla yüzde 20,2 ile üst gelir (A) grubunda görülürken, orta ve alt gelir gruplarında (C1, C2, D) yüzde 15 seviyelerine geriliyor.

Finansal yükümlülüklerini daha etkin yönetme eğilimi de gelir grupları arasında farklılaşıyor. Üst gelir grubunda (A) bu oran yüzde 48 seviyesinde gerçekleşirken, alt-orta gelir grubunda (C2) yüzde 58,4'e ulaşıyor. Bu sonuç, gelir seviyesinden bağımsız olarak tüketicilerin finansal planlamaya öncelik verdiğini gösteriyor.

Düğün finansmanında ise tablo değişiyor. Toplam düğün kredisi talebinin yüzde 32,9'u orta (C1), yüzde 29,9'u ise alt-orta (C2) sosyo-ekonomik gruptan geliyor. Bu durum, düğün finansmanında yükün ağırlıklı olarak orta gelir grubunda toplandığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, "2026'nın ilk yarısına ilişkin verilerimiz, tüketicilerin krediye artık yalnızca yeni harcamaları finanse etmek için değil, bütçelerini daha verimli yönetmek amacıyla yaklaştığını gösteriyor. Kullanıcılarımız farklı finansal yükümlülüklerini daha sürdürülebilir bir yapıda bir araya getirerek ödeme planlarını sadeleştirmeyi tercih ediyor. Bu yaklaşım, finansal farkındalığın ve bilinçli karar alma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Biz de TeklifimGelsin olarak, ilk kullanımda ücretsiz sunduğumuz Kredi Karnesi ürünümüzle kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına en uygun finansman seçeneklerini değerlendirmelerine, finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerine ve daha bilinçli finansal kararlar almalarına yönelik desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.