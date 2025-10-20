Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (20 Ekim 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 10.299,31 puana çıktı.

20.10.2025 13:46:200
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (20 Ekim 2025)

Cuma günü 10.208,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,55 puan ve yüzde 0,89 değer kazancıyla 10.299,31 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.109,02, en yüksek 10.332,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,3, hizmetler endeksi yüzde 0,6, mali endeks yüzde 1 ve sanayi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 33'ü düştü. 2 hisse ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Destek Finans Faktoring oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 260 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 150,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9590 liradan, avro 48,9760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 260 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 60,9 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Big Media & Technology: Medya ve teknolojide yeni dönem başladı

Big Media & Technology: Medya ve teknolojide yeni dönem başladı

"Portekiz'deki Türk yatırımları 1,5 milyar Euro'yu buldu"

"Portekiz'deki Türk yatırımları 1,5 milyar Euro'yu buldu"

Almanya'da üretici fiyatlarındaki düşüş yavaşladı

Almanya'da üretici fiyatlarındaki düşüş yavaşladı

Özel sağlık sigortasında yeni dönem 1 Ocak 2026’da başlıyor

Özel sağlık sigortasında yeni dönem 1 Ocak 2026’da başlıyor

Ar-Ge harcamaları 652 milyar TL'ye yaklaştı

Ar-Ge harcamaları 652 milyar TL'ye yaklaştı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

Yorum Yaz