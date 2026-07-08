Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Temmuz 2026)

Dün 14.497,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40.62 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 14.456,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,73 puan ve yüzde 1,46 azalışla 14.285,65 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.237,35 puanı, en yüksek 14.461,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 2,09, sanayi endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,19 arttı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 12'ye yükselirken 87'si düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 44 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8580 liradan, avro 53,4750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,49 azalışla 4 bin 44 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,40 yükselişle 78,4 dolardan işlem görüyor.