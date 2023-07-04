Piyasalarda gün ortası: Borsa rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 6.070,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,06 puan ve yüzde 0,43 değer kazancıyla 6.041,35 puan oldu. Toplam işlem hacmi 49,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.



ABD'de tersine dönen getiri eğrisinin son yıllardaki en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini aktaran analistler, ülkenin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.



Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın da 147 baz puanla Şubat 1980'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, iki varlık arasındaki getiri farkının resesyon indikatörü olarak ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından oldukça yakından takip edildiğini söyledi.



Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 53'ü değer kaybetti

Dün 6.015,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,39 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 6.049,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.980,08, en yüksek ise 6.070,78 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 1,37 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Yapı Kredi ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.930 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,66, bileşik getirisi yüzde 14,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 144,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0630 liradan, avro 28,4360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.930 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 75,6 dolardan işlem görüyor.