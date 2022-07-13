Piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı: 41 yılın zirvesinde

ABD’de enflasyon Haziran’da tahminlerin üzerinde gerçekleşerek rekor tazeledi.

13.07.2022 16:17:000
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Piyasaların beklediği ABD enflasyonu açıklandı: 41 yılın zirvesinde

ABD’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

ABD’de enflasyon Haziran’da tahminlerin üzerinde gerçekleşerek rekor tazeledi.

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 9,1’e yükseldi. Bu, 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Enflasyon aylık bazda da yüzde 1,3 ile 2005’ten beri en büyük artışı kaydetti. Beklenti yüzde 1,1’di.

Çekirdek TÜFE yıllık yüzde 5,9’a geriledi. Beklenti yüzde 5,7’ydi. Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

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