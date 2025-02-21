Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat: Avrupa'da şirket bakıyoruz

Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis; yeni yatırımlarını, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki büyüme hedeflerini ve ileri teknoloji yatırımlarını Capital Dergisi'ne anlattı...

21.02.2025 16:25:030
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Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat: Avrupa'da şirket bakıyoruz

Capital Ocak 2025 sayısından

Polat Holding’in icra komitesi başkanı Eda Polat Gkinosatis, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın kızı. Kariyerine Finansbank’ta mali analiz ve proje finansmanı bölümünde başlayan Gkinosatis, daha sonra Polat Enerji’nin yatırım projeleriyle aile işine girdi ve 8 yıl burada çalıştıktan sonra evlenip Yunanistan’a yerleşti. Çocukları olduktan sonra bir süre çalışmaya ara veren, 2020’de çalışma arzusu ağır bastığı için holdinge geri dönen Eda Polat Gkinosatis, “Son 4 yılda gelirlerimiz 13,3 kat, 8 yıldaysa 60 kat büyüdü” diyor. 

Yenilenebilir enerji ve gayrimenkulde daha da büyüyeceklerini ve Avrupa’da şirket baktıklarını söyleyen iş insanı, “Avrupa’da birkaç şirket satın alabiliriz” diyor. 

Haftanın 2 gününü İstanbul’da 5 gününü ise Atina’da 3 çocuğu ve eşiyle geçiren Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis’le yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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