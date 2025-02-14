“Avrupa’da şirket bakıyoruz”

Enerjide Türkiye’den çıkma kararı veren yabancı ortaklarının hisselerini geri alarak önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Polat Holding İcra Komitesi Başkanı EDA POLAT GKİNOSATİS, “Son 4 yılda gelirlerimiz 13,3 kat, 8 yıldaysa 60 kat büyüdü” diyor. Yenilenebilir enerji ve gayrimenkulde daha da büyüyeceklerini ve Avrupa’da şirket baktıklarını söyleyen iş insanı, “Avrupa’da birkaç şirket satın alabiliriz” diyor.

Polat Holding’in icra komitesi başkanı Eda Polat Gkinosatis, yönetim kurulu başkanı Adnan Polat’ın kızı. Kariyerine Finansbank’ta mali analiz ve proje finansmanı bölümünde başlayan Gkinosatis, daha sonra Polat Enerji’nin yatırım projeleriyle aile işine girdi ve 8 yıl burada çalıştıktan sonra evlenip Yunanistan’a yerleşti. Çocukları olduktan sonra bir süre çalışmaya ara veren, 2020’de çalışma arzusu ağır bastığı için holdinge geri dönen Gkinosatis, son 4 yılda enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları sayesinde aktiflerde 13,3 kat büyüme yaşadıklarını söylüyor. Gkinosatis, son 8 yıldaysa holdingin gelirlerinin 60 kat büyüdüğünü ifade ediyor. Hızlı büyümelerinde Polat Enerji’deki yabancı ortaklarına sattıkları hisseleri geri almalarının ve enerjiye büyük yatırım yapmalarının etkili olduğunu anlatan iş insanı, önümüzdeki dönemde enerji ve gayrimenkulde yurt dışı yatırımlara ağırlık vereceklerini ve daha da büyüyeceklerini dile getiriyor. Başta Macaristan olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerine odaklandıklarını söyleyen Gkinosatis, “Yurt dışında önemli satın almalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” diyor. Haftanın 2 gününü İstanbul’da 5 gününüyse Atina’da 3 çocuğu ve eşiyle geçiren Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis’le yeni yatırımlarını, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki büyüme hedeflerini ve ileri teknoloji yatırımlarını konuştuk:

Aile şirketinde çalışmaya nasıl başladınız?

ABD’de Brown Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. Aile şirketinde çalışmadan önce kurumsal dünyada deneyim kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bir süre aile işinin dışında çalıştım ve kariyerime Finansbank’ta mali analiz bölümünde başladım ve proje finansmanında devam ettim. Sonrasında Polat Enerji’de finans ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak 8 yıl çalıştım. Daha sonra Polat Holding yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Sonra Yunanistan’a taşındım ve hamilelik sürecimle birlikte iş hayatıma bir süre ara verdim. 2020 yılındaysa tekrar iş hayatına döndüm. Şu anda yönetim kurulu üyeliği görevlerime ek olarak Polat Holding icra komitesi başkanıyım.

Neden geri döndünüz?

Çalışmayı çok seviyorum. Bir kadın olarak çalışmayan bir kadının hayatını daha zor buluyorum. Ayrıca üretmek istiyorum ve bir aile şirketinin sürdürebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu nedenlerle iş hayatına dönmeye karar verdim.

Aile içinde iş paylaşımını nasıl yaptınız?

Büyük ailenin içerisinde olduğu İbrahim Polat Holding’de turizm, gayrimenkul, Ege Seramik ve Ege Vitrifiye şirketlerimiz var. şirketlerimiz var. Çekirdek ailemizin içerisinde bulunduğu Polat Holding’deyse gayrimenkul, yenilenebilir enerji, sanayi, teknoloji ve hizmetler bulunuyor. İbrahim Polat Holding’de yönetim kurulu üyesiyim. Polat Holding’de ise hem icra komitesi başkanı hem yönetim kurulu üyesiyim. Babam Adnan Polat yönetim kurulu başkanımız, kardeşim Kerim Polat ise holding bünyemizde çok yeni olan sanayi ve teknoloji bölümümüzden sorumlu. Ben de daha çok holdingin stratejisi, risk yönetimi, organizasyonel gelişimi ve yatırım kararlarıyla ilgileniyorum.

Yeni görevinizde ilk yıl nasıl geçti? En çok hangi konulara odaklanıyorsunuz?

Öncelikle nakit akışına ve bilançolardaki istikrarlı büyümeye odaklanıyorum. Bugünkü mevcut enflasyonist ortamda şirketlerin en önemli gücü likidite sağlamlığı. Bizim de avantajlı olduğumuz konulardan biri bu. Kendi kaynaklarımızı verimli kullanarak yatırım yapıyoruz. Ayrıca en önemli gücümüz faaliyet gösterdiğimiz sektörleri doğru analiz ederek planlı ve kontrollü kararlar alabilmemizden kaynaklanıyor. Bu sayede istikrarlı büyümeler elde edebildik. Son 8 yılda yurt içi ve yurt dışında enerji ve gayrimenkulde gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlar sayesinde ciddi büyümeler elde ettik.

Ne kadar büyüdünüz?

Son 4 yılda enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız sayesinde, aktiflerimizde 13,3 katlık bir büyüme yaşadık. Son 8 yıldaysa 60 kat büyüdük.

2024’ü nasıl kapattınız? 2025 için hedefiniz nedir?

2024’ü güçlü bir büyüme ve yaklaşık 260 milyon dolar satış geliriyle tamamladık. 2025 içinse satışlarımızın yüzde 23 oranında artarak 320 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz. 2025, bizim için proje geliştirme yılı olacak.

8 yılda 60 kat büyümeyi nasıl sağladınız?

2021 yılında enerji şirketimizdeki yabancı ortaklarımız EDF ve PSP Türkiye’den çıkma kararı aldı ve bu da bizim için büyük bir fırsat oldu. Bunu değerlendirerek Polat Enerji’nin paylarını yabancı ortaklarımızdan satın aldık ve yeni bir ortaklığa gittik. Yüzde 50 oranında İş Enerji’yle ortaklık kurduk. Gayrimenkuldeyse Piyalepaşa projemizdeki başarıyı yurt dışına taşıyarak coğrafi büyümemizin ilk adımlarını gayrimenkul sektörüyle attık. Son olarak teknoloji sektöründe yatırım kararı alarak inovatif sektörlere girdik ve bu hızlı büyümeye ayak uyduran dinamik bir ekip kurduk.

Bundan sonrası için hedefiniz nedir?

Enerji, gayrimenkul ve ileri teknoloji alanlarında devam eden projelerimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni yatırımlarla bu büyümeyi istikrarlı şekilde ileri taşımayı hedefliyoruz. Özellikle 2025’te hem gayrimenkul hem enerji sektörlerinde stratejik büyüme planlıyoruz.

Son 2 yılda ne kadar yatırım yaptınız?

2023 yılında 120 milyon dolar, 2024 yılındaysa 160 milyon dolar yatırım yaptık.

Macaristan’da önemli yatırımlarınız var. Burada nasıl bir büyüme planınız var?

Macaristan’daki gayrimenkul projelerimiz Duna Pearl ve City Pearl’le Avrupa pazarında önemli bir yer edindik. İlk yurt dışı gayrimenkul projemiz olan Duna Pearl’ü 75 milyon Euro yatırımla hayata geçirdik. Konut, otel ve mağazalardan oluşan bu projemizde 193 dairenin yanı sıra Four Points by Sheraton oteli de bulunuyor.

Türkiye’de gayrimenkule talep yok, Macaristan’da durum nasıl?

Duna Pearl 2023’te Macaristan’da yılın gayrimenkul projesi seçildi. Macar, Türk ve Çinli yatırımcılardan hayli talep alıyoruz. Budapeşte’deki ikinci gayrimenkul projemiz City Pearl ise bin 900 konut, mağaza, kafe ve restoranların bulunacağı karma bir yaşam merkezi olacak.

Bu proje için ne kadar yatırım yapacaksınız?

Yaklaşık 440 milyon dolar yatırımla hayata geçiriyoruz. Türkiye’de Piyalepaşa Premium, Polat Levent Exclusive projeleriyle toplam 163 milyon dolar tutarındaki yatırımlarımız devam ediyor.

Yurt dışında başka gayrimenkul projesi planlıyor musunuz?

Budapeşte’deki en yeni projemiz ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan 7’nci bölgedeki Dohany Caddesi’nde hayata geçiyor. Macaristan’da elde ettiğimiz bu deneyimi Avrupa’daki diğer şehirlere de genişletmeyi hedefliyoruz. Özellikle Amsterdam, Atina, Londra ve Berlin’de fırsatları değerlendiriyoruz. Ayrıca gayrimenkul tarafında hem Macaristan’da hem Türkiye’de fon kurmak istiyoruz.

Türkiye’de yeni proje olacak mı?

Gayrimenkul alanında Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul’u bitirdik. Şimdi ikinci etap Piyalepaşa İstanbul Premium’un inşaatı devam ediyor. Toplamda 450 bin metrekarelik bir inşaat alanı mevcut. Burada da 348 rezidans, 63 ticari ünite ve iki otel olacak. Ayrıca İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında yeni projeler hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yeni yatırımlarla enerjideki büyüklüğünüz ne oldu?

Enerjide Türkiye’de kurulu rüzgar enerji kapasitesinin yüzde 5,6’sına sahibiz. Şu anda rüzgarda lider konumundayız. Macaristan’la beraber toplam gücümüz 1.000 MW’a ulaştı. Yaklaşık 200 MW RES, GES ve 110,5 MW depolama yatırımı yapıyoruz. Bu yatırımların toplam tutarı 302 milyon dolar olacak. Yurt dışında portföy oluşturmak için Polat Energy Europe’u kurduk.Macaristan’da 208 MW kapasiteli 3 GES tesisimiz mevcut. 2025’e girmemizle 88 MW daha tamamlanmış olacak. İlk yılın sonunda üretimden ve elde ettiğimiz sonuçlardan memnunuz.

Enerjide yurt dışındaki büyüme stratejiniz nedir?

Yalnızca yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyoruz ve Polat Energy Europe ile uluslararası pazarda büyümeyi hedefliyoruz. İlk yatırımımızı güneş enerjisi alanında Macaristan’da gerçekleştirdik ve burada Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük yeni nesil güneş santrali olan Lumen Park Szolnok’u tamamladık. Ayrıca 2023’te Macaristan’da Mezőtúr bölgesinde gerçekleştirdiğimiz satın alma da Macaristan’daki ilk tamamen serbest piyasa odaklı projemiz oldu. Macaristan’da pazarı biz geliştirdik. Önümüzdeki dönemde de uluslararası pazarda büyümeyi hedefliyoruz. Şu anda Yunanistan, Romanya ve Hırvatistan’daki fırsatları değerlendiriyoruz. Bu ülkelerde önemli satın almalar yapabiliriz, şirketlere bakıyoruz.

Türkiye için hedefiniz nedir?

Tamamen yenilenebilir enerji projelerine odaklanıyoruz. Bu alanda ilk batarya depolama lisansını aldık. Bu sayede daha dengeli ve verimli bir enerji üretimi hedefliyoruz. Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarımızı artırarak üretim kapasitemizi genişletmeyi planlıyoruz.

Enerjiye ne kadar yatırım planlıyorsunuz?

Yurt dışında enerji sektörüne ilk etapta yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Türkiye ile birlikte toplam yatırımımız 450 milyon doları bulacak. Hedefimiz Türkiye’den sonra Macaristan’da da pazarda lider olmak. Bunun için güçlü finansmanımız, iyi bir ortağımız ve kuvvetli bir ekibimiz var.

Yeni yatırımlarla ciroda yurt dışının payı ne oldu?

Yurt dışı projelerimizin ciromuzdaki payı geçen yıl önemli ölçüde artış gösterdi ve bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Şu anda gelirlerimizin yüzde 45’ini yurt dışı projelerden, yüzde 55’ini ise yurt içi faaliyetlerden elde ediyoruz. Gelecekte yurt dışı gelirlerimizi daha da artırarak global pazarda daha güçlü bir konuma ulaşacağız.

Yeni bir sektöre girme planınız var mı?

Poloptech şirketimizle ileri teknoloji sektörüne girdik. Yüksek kaliteli hassas optik üretimi yapıyoruz ve Türkiye’nin ay görevine yönelik çok önemli bir projeye imza attık. TÜBİTAK Uzay’la ay yüzeyini detaylı şekilde inceleyecek geniş açılı kamera sistemini geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kamera sistemi, zorlu uzay koşullarına dayanıklı, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayarak Türkiye’nin uzay keşiflerinde önemli bir rol oynayacak. Burada da yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırımımız var.

İleri teknoloji alanında başka projeleriniz var mı?

Poltech çatısı altında tapudan ehliyete ve pasaporta kadar değerli kağıt üretimi ve bütünleşmiş entegre sistemlerin kurulumu gibi alanlarda da faaliyet gösteriyoruz.

Yeni yatırımlar Polat’ı nereye taşıyacak?

Daha güçlü bir global oyuncu olmayı hedefliyoruz. Özellikle gayrimenkul ve yenilenebilir enerji projelerindeki büyümeyle birlikte, teknoloji ve sanayi alanlarında da önemli atılımlar yaparak daha geniş bir pazar payına sahip olmak istiyoruz.



POLAT’IN HIZLI BÜYÜME REÇETESİ



Nakit akışına ve bilançolardaki istikrarlı büyümeye odaklanıyorum.

Kendi kaynaklarımızla yatırımyapıyoruz.

Son 4 yılda enerji ve gayrimenkul yatırımlarımızla 13,3 katlık bir büyüme yaşadık.

Son 8 yılda 60 kat büyüdük.

2021’de Polat Enerji’nin paylarını ortaklarımızdan satın aldık ve yeni bir ortaklığa gittik.

Yüzde 50 oranında İş Enerji’yle ortaklık kurduk.

Gayrimenkulde Piyalepaşa projemizdeki başarıyı yurt dışına taşıdık.

Teknoloji sektöründe yatırım kararı alarak inovatif sektörlere girdik.

2024’ü yaklaşık 260 milyon dolar satış geliriyle tamamladık.

2025 içinse satışlarımızın yüzde 23 oranında artarak 320 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz.

2025, bizim için proje geliştirme yılı olacak.

Türkiye’de rüzgar enerjisinde lideriz bu başarımızı yurt dışına taşımak ve lider olmak istiyoruz.

Yurt dışında yeni satın almalar yaparak daha hızlı büyümek istiyoruz.







“KONFOR ALANINDAN ÇIKMAK GEREKİYOR”



YUNANİSTAN’A YERLEŞTİ Gelişim için konfor alanından çıkılması gerektiğine inanıyorum. Bu, hayatımda hep yol göstericim oldu. Avusturya Lisesi’nde Almanca eğitimi aldıktan sonra Amerika’da bir üniversiteye gittim. Ardından alfabesini dahi tam bilmediğim Yunanistan’a yerleştim.



AÇIK İLETİŞİM Başka ülkelerde yaşamak, kültürel farklılıklarla başa çıkarken ister istemez iletişim becerilerimi geliştirdi. Bu süreçte açık iletişim, sadece hayatımda değil, iş hayatımda da olmazsa olmaz değerim haline geldi.



SABIR “Sabır” ise hayatıma çocuklarımla birlikte girdi. Üç çocuk büyütmek bana sabretmeyi, beklemeyi ve zamanla her şeyin yerine oturacağını gösterdi. Konfor alanınızdan çıkıp kendinizi geliştirmeye devam ettikçe, her zorluğun sizi daha güçlü biri haline getirdiğini fark ediyorsunuz.











“BABAM ROL MODELİM”



“ŞANSLIYIM” Babam, dışarıdan bakıldığında iş ve spor dünyasındaki başarılarıyla tanınıyor. Ancak aile içinde bambaşka bir kimliği var. İnsan ailesini seçemez derler, ama ben bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Her zaman ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olan, güçlü bir adalet duygusuna sahip ve bizi daima doğru olanı yapmaya teşvik eden bir babam var.



DİSİPLİN VE ÇALIŞKANLIK Babam fırsatları değerlendirme ve projeleri başarıya ulaştırma konusunda her zaman benim için ilham verici bir rol model oldu. Ayrıca kendisi torunlarıyla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyan sevgi dolu bir dede. Mesafeler nedeniyle istediğimiz sıklıkta görüşemiyoruz ama aile bağımız onun bize olan desteğini her zaman hissettiriyor. Disiplin ve çalışkanlık onun en temel değerlerinden.











“NASİHATLARLA BÜYÜDÜK İHTİYATLI DAVRANIYORUZ”



AİLE KÜLTÜRÜ Doğrucu bir aile kültürümüz var. Dedem de babam da ‘Doğru söylemekten korkmayın’ dedi. Kurum kültürümüzde de ben buna çok önem veriyorum. Açık iletişim kısmı benim için kritik. Saygı çerçevesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Babam da gerçekten bu konuda çok başarılı. Her zaman çok iyi dinler ve gerektiğinde çok iyi destek olur.



“RİSKLERİ BİLİYORUZ” Biz aslında çok fazla nasihatla büyüdük. Dedem Erzurum’dan İstanbul’a geliyor. Belli bir birikim sahibi olduktan sonra babamı da İstanbul’a getiriyor. Biz hep bu hikayelerle büyüdük. Dolayısıyla ihtiyatlı olmak, riskleri bilmek aslında bize aileden gelen bir kavram. Aile olarak da birbirimize çok yakınız. Hem çekirdek hem büyük ailemiz içinde sevgi, saygı daima var.











