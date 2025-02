“Avrupa’da şirket bakıyoruz”

“BABAM ROL MODELİM”



“ŞANSLIYIM” Babam, dışarıdan bakıldığında iş ve spor dünyasındaki başarılarıyla tanınıyor. Ancak aile içinde bambaşka bir kimliği var. İnsan ailesini seçemez derler, ama ben bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Her zaman ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olan, güçlü bir adalet duygusuna sahip ve bizi daima doğru olanı yapmaya teşvik eden bir babam var.



DİSİPLİN VE ÇALIŞKANLIK Babam fırsatları değerlendirme ve projeleri başarıya ulaştırma konusunda her zaman benim için ilham verici bir rol model oldu. Ayrıca kendisi torunlarıyla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyan sevgi dolu bir dede. Mesafeler nedeniyle istediğimiz sıklıkta görüşemiyoruz ama aile bağımız onun bize olan desteğini her zaman hissettiriyor. Disiplin ve çalışkanlık onun en temel değerlerinden.