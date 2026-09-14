Potanın Perileri'ne Berlin desteği

Türkiye Sigorta’nın davetiyle A Kadın Milli Basketbol Takımı’nı Dünya Kupası’nda desteklemek için Berlin’deydik. Sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ancak sahadaki çaba bize çok net bir şeyi gösterdi: Potanın Perileri’nin daha fazla görünürlüğe, seyirciye ve uzun soluklu desteğe ihtiyacı var.

Berlin’e bu kez A Kadın Milli Basketbol Takımımızın heyecanına ortak olmak için gittik. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda Avustralya ve Porto Riko karşılaşmalarını tribünden izledik. Sahada son ana kadar mücadele eden, oyundan kopmayan ve büyük çaba gösteren bir takım vardı. Ne yazık ki bu çaba istediğimiz sonuçları getirmedi.

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]

Millilerimiz Avustralya karşısında 87-71 mağlup oldu. Porto Riko karşılaşması ise çok daha yakın geçti. Son anlara kadar süren mücadeleyi 75-71 kaybeden Potanın Perileri, Belçika yenilgisinin ardından grubunu galibiyetsiz tamamlayarak Dünya Kupası’na veda etti.

Elbette Berlin’den bir galibiyet sevinciyle ayrılmayı çok isterdik. Yine de tribünden bakınca skor tabelasının anlatamadığı başka bir gerçek vardı. Kadın basketbolunun bu ülkede çok daha fazla ilgiye, görünürlüğe ve sürekli desteğe ihtiyacı var. Başarıyı beklerken desteği ertelemek yerine o başarıya giden yolu birlikte büyütmek gerekiyor. Çünkü milli formayı taşıyan bu genç kadınların mücadelesi, sonuç ne olursa olsun alkışı hak ediyor.

Trib��nde ortak heyecan

Türkiye Sigorta’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Berlin buluşmasında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen basın mensupları ve sporseverler milli takımın heyecanını birlikte yaşadı. Organizasyona Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcıları Tuba Buldu, Melike Nur Çınar ve Çiğdem Kılıç ile Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu ev sahipliği yaptı. TBF Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten ile TBF Pazarlama Direktörü Sanem Mallı da Berlin’de takımı destekleyen isimler arasındaydı.

Bu birliktelik, kadın sporunda sponsorluğun neden önemli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Kadın sporcuların başarı hikayelerinin çoğalması için finansal kaynağın yanında görünürlük, seyirci ilgisi ve markaların uzun vadeli sahiplenmesi gerekiyor.

Sağlıkta 1,2 milyon sigortalı

Berlin buluşması, Türkiye Sigorta yöneticileriyle şirketin farklı alanlardaki büyümesini konuşma fırsatı da verdi. Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, koruyucu ve önleyici sağlık yaklaşımını merkeze aldıklarını söylüyor. Şirket, 2025 yıl sonunda sağlık branşında yedinci sıradan üçüncü sıraya yükseldi. 2026 Temmuz itibarıyla sigortalı sayısını yaklaşık dört katına çıkararak 1,2 milyona ulaştırdı. Bugün Türkiye’de sağlık sigortası bulunan her yedi kişiden birine, 81 ilde 6 bini aşkın sağlık kuruluşundan oluşan bir ekosistemle hizmet veriyor.

Şirketin hedef grupları arasında gençler ve emekliler öne çıkıyor. 18-26 yaş grubuna yönelik Genç Tamamlayıcı Sağlık ürünü yıllık 4 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yeni bireysel emeklilik ya da otomatik katılım sözleşmesi bulunan gençler için daha geniş teminatlı tamamlayıcı sağlık seçeneğinin yıllık sabit fiyatı 9 bin 900 TL. SGK emeklilerine yönelik kampanyada da 70 yaşa kadar sigortalanma olanağı ve farklı indirim seçenekleri bulunuyor.

Prim üretimi 94,2 milyar TL

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar’ın verdiği bilgilere göre şirket, 2026’nın ikinci çeyreğinde 94,2 milyar TL prim üretimine ve yüzde 15,1 pazar payına ulaştı. Aynı dönemde kâr 13,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Kasko branşında yüzde 12,1 pazar payı ve yüzde 65,8 hasar prim oranı yakalandı.

Çınar, bu performansın temelinde doğru strateji, disiplin, dayanıklılık ve güçlü takım ruhunun bulunduğunu belirtiyor. Ona göre bu değerler, sigortacılık ile sporun buluştuğu ortak zemini de oluşturuyor.

Yapay zekada 14 milyon etkileşim

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç da şirketin teknoloji ajandasını “Güç teknolojide, akıl veride, fark takımda” sözleriyle özetliyor. Türkiye Sigorta’nın Bilge ve AI-KÜP dahil 50’den fazla canlı yapay zeka çözümü bulunuyor. Şirketin yeni nesil sigortacılık kanalı olarak konumlandırdığı Bilge, bugüne kadar 14 milyon etkileşime ulaştı, 1 milyonun üzerinde entegre işlem tamamladı ve 2 milyon kez kişisel ya da proaktif hatırlatma sundu. Etkileşimlerin yaklaşık yüzde 50’sinin mesai saatleri dışında gerçekleşmesi, dijital hizmetlere duyulan ihtiyacın günün her saatine yayıldığını gösteriyor.

Berlin’de bir yanda iş dünyasının strateji, teknoloji ve büyüme gündemini dinlerken diğer yanda milli takımın sahadaki mücadelesine tanıklık ettik. Kupaya erken veda etmek üzücüydü. Ancak kızların enerjisi ve son ana kadar vazgeçmeyen oyunu, bu takımın geleceğine dair umudu korudu.

Şimdi ihtiyaç duydukları şey daha fazla maçta dolu tribünler, daha çok görünürlük ve sonuçlara bağlı kalmadan devam eden güçlü destek. Berlin’den bize kalan en önemli mesaj da buydu.