QNB Türkiye ilk 6 aydaki karını açıkladı

QNB Türkiye, 2025 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

30.07.2025 11:18:020
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QNB Türkiye ilk 6 aydaki karını açıkladı

Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki olan QNB Türkiye'nin 30 Haziran 2025 itibarıyla, toplam aktifleri 2024 yıl sonuna göre yüzde 19 artışla 1 trilyon 799 milyar 169 milyon TL’ye ulaştı. 

Yapılan açıklamaya göre aynı dönemde net krediler yüzde 22 artarak 1 trilyon 59 milyar 389 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 17 artışla 961 milyar 642 milyon TL’ye yükseldi. 

Bankanın 2025 yılı ilk yarıyıl net dönem kârı ise 21 milyar 922 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuna dikkat çeken QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan yaptığı açıklamada, "600 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizle sorumlu ve uzun vadeli büyümeyi desteklemeyi de sürdürüyoruz" sözlerine yer verdi.

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