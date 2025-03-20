Reckitt Türkiye Genel Müdürü Bayar'ın büyüme planları

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Şubat 2025 sayısından

Dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri devlerinden Reckitt’te önemli başarılarıyla dikkat çeken Tarık Bayar, Amerika ve Hollanda’da üstlendiği kritik görevlerin ardından Türkiye operasyonunun başına geçti.

2024’te yüzde 32 büyümeyle 6,8 milyar TL ciroya ulaşan şirket, amiral gemisi olan Finish markasında rekabetten sıyrılmayı hedeflerken Vanish ve Durex gibi markalarıyla hızlı büyüme öngörüyor.

Bayar, Türkiye’de pazara giren lokal oyuncular nedeniyle rekabetin arttığını söylüyor. Şirketin en güçlü markası olan Finish, son dönemde pazara giren yeni markalar nedeniyle pazar payı kaybetse de şirket içindeki amiral rolünü devam ettiriyor.

Bulaşık makinesi deterjanında kaybedilen 7-8 puanın geri kazanılmasıysa rekabete bağlı. Bayar, “Biz yine rekabetçi olduğumuz sürece Finish’in güzel günlerine döneceğini düşünüyoruz. Daha güçlü bir liderlik hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Tarık Bayar’la yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ