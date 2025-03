“Hedef güçlü liderlik”

“EV İŞİ HERKESİN İŞİ”



“O BULAŞIKLARI ERKEKLERE YIKATACAĞIZ” Bugün 100 evin 85’inde bulaşıkları kadınlar yıkıyor. Bu işlem elde 1 saat 20 dakika sürüyor. Bir yılda bir kadın 15 gün boyunca bulaşık yıkıyor. Kadın çalışmıyorsa ev işleri her gün 4 saat 50 dakika sürüyor, çalışan kadınlarda da süre aynı. Kızıl Goncalar dizisinde Özcan Deniz’le bir hareket başlattık. Türkiye’de bu alışkanlığı değiştirene kadar medyada, sahada, marketlerde ilk defa yapılacak pek çok şey göreceksiniz. O bulaşıkları erkeklere yıkatacağız.



FINISH’İN GÜNDEMİ Şu an bulaşık yıkayan erkek oranı yüzde 20’lerde. Biz eşit olmasını istiyoruz. Bu yıl Finish’in gündeminde bu var. Her markanın anlam arayışı, tüketicideki karşılığı olacak. Nasıl bir duygusal fayda sağlayacağımız bizim pazarlamaya bakış açışımız. Finish’in yıllardır gündeminde olan toplumsal cinsiyet eşitliğini yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz. Ev işlerine harcanan 4,5 saatlik zamanı kadın ve erkek eşit olarak paylaşmalı.