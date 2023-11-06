Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,44 puan artarak 55,90'a yükseldi.

6.11.2023 16:37:410
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Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya oranla 0,44 puan artarak 55,90'a çıktı.

Endeks, eylülde 55,46 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,52 puan azalışla 89,55'ten 89,03'e geriledi.

Türk lirasının değeri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,35 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 4,93 puan azaldı.

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