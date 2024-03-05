Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,43 puan artışla 58,55 oldu. Endeks, Ocak 2024'te 57,12 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 87,20'den 89,12'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,19 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,26 puan azaldı.