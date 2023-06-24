Reeskontta faiz/iskonto oranları yükseltildi

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları ve avans işlemlerindeki faiz oranlarında değişikliğe gitti. Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75'e çıktı.

24.06.2023 10:03:040
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Reeskontta faiz/iskonto oranları yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75'e çıkarıldı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75 olarak belirlendi. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi. Daha önce reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı yüzde 9,75; avans işlemlerinde uygulanan oran ise yüzde 10,75 seviyesindeydi.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirleniyor.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahviller.




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