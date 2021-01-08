TÜSİAD Başkanı: "Rehavete kapılabileceğimiz bir gün dahi yok"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, güven ortamının iki ön koşulu fiyat ve finansal istikrarı" dedi.

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen “2021 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı konferans düzenleniyor.

Etkinliğin açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı.

Kaslowski'nin açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

* Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, rehavete kapılmadan çaba sarfetmeliyiz.

* Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum.

* Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar; enflasoynu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da malesef mümkün olamıyor.

* Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz; enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.

* Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor; hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek.

* Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok; belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz.