TÜSİAD Başkanı: "Rehavete kapılabileceğimiz bir gün dahi yok"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, güven ortamının iki ön koşulu fiyat ve finansal istikrarı" dedi.

8.01.2021 11:08:000
Paylaş Tweet Paylaş
TÜSİAD Başkanı: "Rehavete kapılabileceğimiz bir gün dahi yok"

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen “2021 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı konferans düzenleniyor.

Etkinliğin açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı. 

Kaslowski'nin açıklamalarından bazı satır başları şöyle: 

* Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, rehavete kapılmadan çaba sarfetmeliyiz.

* Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum.

* Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar; enflasoynu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da malesef mümkün olamıyor.

* Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz; enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.

* Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor; hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek.

* Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok; belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2021 Ocak başlıkları

Capital 2021 Ocak başlıkları

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

Capital 2020 Aralık başlıkları

Capital 2020 Aralık başlıkları

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Capital 2020 Kasım başlıkları

Capital 2020 Kasım başlıkları

Yorum Yaz