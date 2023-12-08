Rekabet Kurulu, Stellantis'in devrini incelemeye aldı

Kurul, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

8.12.2023 09:35:530
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Rekabet Kurulu, Stellantis'in devrini incelemeye aldı

Rekabet Kurulunca, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurumunun, internet sitesinden devralma işlemine ilişkin duyuru yapıldı. Buna göre Kurul, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Tofaş, Temmuz ayında çerçeve anlaşmayla, Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin 400 milyon euroya devralınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurmuştu.

Açıklamada Stellantis Otomotiv'in paylarının tamamının, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Tofaş tarafından devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesinin imzalandığı duyurulmuştu.

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