Renault Group, 2024 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı

2024 yılında güçlü bir finansal performans gösterdiğini açıklayan Renault Group, cirosunu %7,4 artırarak, 56,2 milyar avroya yükseltirken, faaliyet kârında da önemli bir artış sağladı.

21.02.2025 16:51:240
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Renault Group, 2024 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Renault Group, 2024 yılı boyunca güçlü bir finansal performans gösterdi. Şirket, cirosunu %7,4 artırarak, 56,2 milyar avroya yükseltirken, faaliyet kârında da önemli bir artış sağladı. Bu başarı, Renault Group’un güçlü model yenilikleri, müşteri odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilirlik alanındaki adımlarının bir sonucu olarak kaydedildi.

Renault Group, 2024 yılında tüm mali tablolarda rekor seviyede güçlü iyileşme kaydetti.

2024 yılındaki Grup cirosu 56,2 milyar avro ile 2023'e göre %7,4 artış gösterdi. Sabit döviz kurları dikkate alındığında bu artış %9 oldu.

Rekor Grup faaliyet kârı: 2023'e göre +146 milyon avro artış ile cironun %7,6'sına denk gelen 4,3 milyar avro kar elde edildi.

Rekor otomotiv faaliyet kârı: 2023 yılında 3,051 milyon avro iken, 2024 yılında otomotiv cironun  %5,9’u seviyesinde, 2,9 milyon avro olarak gerçekleşti.

Net Kâr- Grup payı: 2023'e kıyasla %21 artışla 2,8 milyar avro olarak gerçekleşti, raporlanan net kâr - Group payı ise 0,8 milyar avro oldu.

Rekor düzeyde serbest nakit akışı: Güçlü operasyonel performans sayesinde 2,5 milyar avroluk beklentiye karşılık 2,9 milyar avro serbest nakit akışı elde edildi.

En yüksek seviyelerde otomotiv net mali pozisyonu: 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,1 milyar avro oldu (31 Aralık 2023'e göre +3,4 milyar avro artış).

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