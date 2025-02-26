Rus Aztovaz'dan Renault açıklaması

Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ: Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki faaliyetlerini sonlandıran Renault dönmek isterse en az 1,3 milyar dolar ödemesi gerekiyor.

26.02.2025 09:55:200
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Rus Aztovaz'dan Renault açıklaması

Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ'ın Başkanı Maksim Sokolov, şirketteki payını satarak çıkan Renault'un tekrar dönmek istemesi halinde en az 112,5 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ödeme yapması gerekeceğini söyledi.

Sokolov, Fransız Renault'un eskiden ana hissedarı olduğu AvtoVAZ ile tekrar ortaklık gerçekleştireceğine yönelik iddiaları değerlendirdi. Renault'un ayrılmadan önce AvtoVAZ'da yılda ortalama 20 ila 22 milyar ruble yatırım yaptığını belirten Sokolov, Fransız şirketin ayrılmasından sonra söz konusu yatırımları AvtoVAZ'ın sürdürdüğünü kaydetti.

Yatırım miktarının da geçen süreçte yılda 40 milyar rubleyi geçtiğine işaret eden Sokolov, "Bu yatırımların bir şekilde karşılanması gerektiği açıktır, bu nedenle giriş fiyatı çıkış fiyatına eşit olmayacaktır. Renault dönmek isterse en az 112,5 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ödeme yapması gerekecek." dedi.

Renault, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırırken, şirkete ait varlıklar da Rus devletine devredilmişti. Lada marka otomobillerin de üreticisi AvtoVAZ'ın Rusya'daki satışları Batılı şirketlerin ayrılmasıyla önemli oranda arttı.

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