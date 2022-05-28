Rusya, pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya'da Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren pirinç ihracatını geçici olarak yasaklamayı değerlendiriyor.

28.05.2022 09:06:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya, pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor

AA'nın haberine göre, Rusya Tarım Bakanlığı, hükümete bir taslak sundu. Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, pirinç ihracatının 1 Temmuz’dan itibaren 31 Aralık’a kadar durdurulması teklif edildi. 

Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak daha önce de ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmiş, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı. Rusya iç piyasada istikrarı korumak için ihracata zaman zaman kota getiriyor. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Zirvede değişim rüzgarı

Zirvede değişim rüzgarı

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Yorum Yaz