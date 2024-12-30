Rusya'da 'AB InBev Efes'e geçici yönetim atandı

Rusya’da 'AB InBev Efes'in ülkedeki varlıklarına ve üretim tesislerine geçici yönetim atandığı bildirildi. AB InBev Efes’in ortakları arasında Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketleri bulunuyor.

30.12.2024 21:43:340
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Rusya'da 'AB InBev Efes'e geçici yönetim atandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, AB InBev Efes’e geçici yönetim atandı. Kararnameyle, söz konusu şirketin varlıkları geçici bir süre “GK Vmeste” adlı kuruluş tarafından yönetilecek.

Rusya’nın en büyük bira üreticileri arasında bulunan AB InBev Efes’in ortakları arasında Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketleri bulunuyor. 

Rusya’da daha önce de Danone ve Carlsberg gibi şirketlere geçici yönetim atanmıştı. AA








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