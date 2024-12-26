Rusya'da uluslararası ödemeler için Bitcoin kullanımına başlandı

Rusya'da kripto para alımına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmazken, söz konusu kripto paraların ülke içerisinde bir ödeme şekli olarak kullanılması ise yasak.

26.12.2024 09:16:520
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Rusya'da uluslararası ödemeler için Bitcoin kullanımına başlandı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını söyledi.

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rusya’da dijital varlık ve kripto paraların kullanımına ilişkin konuştu.

Rus şirketlerinin tedarik edilen ürünlerin ödemesinde dijital varlıkları kullanabileceğine işaret eden Siluanov, "Rusya’da madencilikle elde edilen Bitcoinler, deneysel süreçte (uluslararası ödemeler için) kullanılabilir. Bu tür ödemeler başladı." dedi.

Siluanov, söz konusu ödeme şeklinin geliştirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun gelecek yıl mutlaka yaşanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya'da kripto para alımına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmazken, söz konusu kripto paraların ülke içerisinde bir ödeme şekli olarak kullanılması ise yasak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 8 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

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