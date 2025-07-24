Rusya’dan dijital para için yeni adım

Rusya’da dijital ruble için takvim netleşti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital paranın 1 Eylül 2026’dan itibaren yaygın şekilde kullanılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, yıllık 120 milyon ruble (yaklaşık 1,5 milyon dolar) üzerinde gelir elde eden perakende satış noktaları ve büyük bankalar, vatandaşlara dijital ruble ile ödeme seçeneği sunmak zorunda olacak.

Yaptırımların etkisiyle finans sektöründe alternatif çözümler arayan Rusya, dijital rubleyle uluslararası ödeme sistemlerindeki sorunları aşmayı hedefliyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital ruble denemelerine 15 Ağustos 2023’te başlamıştı