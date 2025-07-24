Rusya’dan dijital para için yeni adım

Dijital ruble, 1 Eylül 2026'da Rusya'da kitlesel kullanıma sunulacak.

24.07.2025 09:40:250
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya’dan dijital para için yeni adım

Rusya’da dijital ruble için takvim netleşti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital paranın 1 Eylül 2026’dan itibaren yaygın şekilde kullanılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, yıllık 120 milyon ruble (yaklaşık 1,5 milyon dolar) üzerinde gelir elde eden perakende satış noktaları ve büyük bankalar, vatandaşlara dijital ruble ile ödeme seçeneği sunmak zorunda olacak.

Yaptırımların etkisiyle finans sektöründe alternatif çözümler arayan Rusya, dijital rubleyle uluslararası ödeme sistemlerindeki sorunları aşmayı hedefliyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital ruble denemelerine 15 Ağustos 2023’te başlamıştı

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?

Gayrimenkul Sertifikası açıklandı: Halka arz tarihi, konut sayısı, gelir modeli

Gayrimenkul Sertifikası açıklandı: Halka arz tarihi, konut sayısı, gelir modeli

Ünlü girişimci kendisinden örnek verdi: Okullarda öğretilmesi gereken beceri

Ünlü girişimci kendisinden örnek verdi: Okullarda öğretilmesi gereken beceri

SPK'dan Doğan Burda'ya unvan değişikliği onayı

SPK'dan Doğan Burda'ya unvan değişikliği onayı

Konut fiyatlarındaki reel düşüş 17 aydır sürüyor

Konut fiyatlarındaki reel düşüş 17 aydır sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV açıklaması var

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV açıklaması var

Yorum Yaz