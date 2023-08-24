Rusya'nın altın üretimi azaldı

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Rusya, Çin ve Avusturalya ile birlikte dünyanın en büyük altın üreticileri arasında yer alıyor.

24.08.2023 09:38:260
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Rusya'nın altın üretimi azaldı

Rusya'nın altın üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 azaldı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin altın üretimi temmuzda hazirana kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Rusya'nın altın üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 azalırken, bu yılın 7 ayındaki altın üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi.

Rosstat istatistiklerinde altın üretimine dair miktar bilgilerine yer verilmiyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Rusya, Çin ve Avusturalya ile birlikte dünyanın en büyük altın üreticileri arasında yer alıyor.

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