Sabancı, 8 şirketiyle CDP Küresel Liderler listesinde

Çevresel raporlama platformunu yöneten, kar amacı gütmeyen ve küresel bir kuruluş olan CDP, 2024 Küresel Liderler listesini yayımladı.

Sabancı, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2024 Küresel Liderler listesinde sekiz şirketiyle yer aldığını duyurdu.

Çevresel raporlama platformunu yöneten, kar amacı gütmeyen ve küresel bir kuruluş olan CDP, 2024 Küresel Liderler listesini yayımladı. Sabancı Holding'in yanı sıra, Akbank, Brisa, Carrefoursa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Kordsa ve Teknosa gibi grubun bünyesinde bulunan ve CDP'ye raporlama yapan 10 şirket de listede Türk iş dünyasını temsil etmeyi başardı.

Geçen yıl, Küresel Liderler listesinde beş şirketi bulunan Sabancı Topluluğu, bu sayıyı sekize çıkarırken, böylece listede bugüne kadarki en yüksek temsil oranına ulaştı.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından ödüllendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Alper, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda, küresel ölçekte en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını işlerine entegre ettiklerini vurgulayarak, "Bizim ölçeğimizdeki bir yatırım holdingi için, böylesine bir adanmışlık şüphesiz birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Ama geldiğimiz noktada, sürdürülebilirlik konusunda kalıcı başarının yolu zorluklara göğüs germekten, kararlılıkla mücadeleden geçiyor." açıklamalarında bulundu.

Elde ettikleri sonuçların, Sabancı'nın bu alandaki kararlılığın en güçlü göstergesi olduğunu kaydeden Alper, şunları kaydetti: "Bugün Sabancı Holding ile birlikte, CDP'ye raporlama yapan 11 şirketimizden 8'i Küresel Liderler arasında yer alıyor. Kalan üç şirketimizden biri Türkiye Liderleri listesindeyken, ikisi de yönetim seviyesinde temsil ediliyor. Topluluğumuzun yaklaşık yüzde 73'ü küresel liderlik seviyesinde yer alıyor ki bu oran, dünya genelinde bizim ölçeğimizdeki yatırım holdingleri arasında ulaşılması son derece güç bir seviye. Bu aynı zamanda, Sabancı tarihinde de ulaştığımız en yüksek temsil oranı. Topluluk vaadimizin merkezinde yer alan sürdürülebilirliği böylesine içten sahiplenen tüm şirketlerimize teşekkür ediyorum."