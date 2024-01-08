Sabancı Holdig'ten KAP'a 'Enerjisa' bildirimi

Sabancı Holding, Enerjisa Üretim'in 2023'te kurulu gücünün 3 bin 792 megavata ulaştığı açıklandı. Kapasite artışlarıyla 2026 yılında 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşılması öngörülüyor.

Sabancı Holding, Enerjisa Üretim'in yatırımlarına ilişkin son gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bir açıklamayla bildirdi. Açıklamada toplam 1.000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) projelerinin 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda şirket yüzde 75'lik kısım için önemli tedarik sözleşmelerinin tamamının imzalandığını, imalat ve sevklerin başladığını, kalan yüzde 25'lik kısım için de sipariş aşamasına geçildiğini duyurdu. Açıklamaya göre yatırım süreci devam eden 250 megavatlık Aydın Bölgesi YEKA-2 projelerinden ilki olan 25,2 megavat kapasiteye sahip Akköy Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) kurulumu tamamlanarak devreye alındı.

Tamamlandığında toplam 185 megavat kapasiteye sahip olacak santrallerin de saha inşaat faaliyetleri başladı.

2026 için 5 bin megavatlık kurulu güç hedefi

Açıklamada YEKA-2 proje bölgelerindeki büyümeyi stratejik olarak desteklemek amacıyla, 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 18,9 megavat kurulu güce sahip Çeşme RES ile 2020 yılından itibaren faaliyet gösteren ve 7,2 megavat kurulu güce sahip Dikili RES'in sahibi olan şirketlerin hisselerinin tamamının Enerjisa Üretim tarafından devralınması işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Şirket Çeşme RES'in ilave 3,6 megavat ve Dikili RES'in ise ilave 19,2 megavat kapasite artış hakkı bulunduğunu ve buna yönelik planlamaların ayrıca yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde yer alan Erciyes RES projesinde kapasite artışı tamamlandı, toplam 13,6 megavat kurulu güce sahip 4 türbin daha devreye alındı.

Böylelikle, 78,6 megavat rüzgar ve 15 megavat güneş olmak üzere Erciyes RES'in toplam kurulu gücü 93,6 megavat'a ulaştı.

Ayrıca, depolamalı elektrik üretim tesisleri kapsamında yapılan başvurular neticesinde, 3 ayrı depolamalı RES için toplam 500 megavat rüzgar enerjisi üretimi santrali ile 500 megavat batarya depolama kapasitesi için ön lisans alındı.

Bunlar sonucunda şirketin 2023 yıl sonu itibarıyla toplam operasyonel kurulu gücünün 3 bin 792 megavat'a ulaştığı belirtildi.

Devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim'in 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu güce ve yüzde 60 yenilenebilir enerji payına ulaşması öngörüldü.