Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik





KAP'a yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding Dijital Grup Başkanlığı çatısı altındaki Topluluk şirketleri, yurt içi ve küresel enerji operasyonları ile birlikte organizasyon yapısı içerisinde faaliyetlerini Sabancı Holding CEO'su Kıvan Zaimler'e bağlı olarak sürdürecek.

Sabancı Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2029 yol haritası kapsamında, dijital iş kolunu stratejik iş kollarından biri olarak kabul eden Sabancı Holding, bu alandaki büyüme ve ölçeklenme fırsatlarının daha geniş bir stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla bazı organizasyonel değişikliklerin yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu değişiklerle Sabancı Holding Dijital Grup Başkanlığı çatısı altındaki Topluluk şirketlerimiz, yurt içi ve küresel enerji operasyonları ile birlikte organizasyon yapısı içerisinde faaliyetlerini Sabancı Holding CEO'su Sn. Kıvanç ZAİMLER'e bağlı olarak sürdürecektir. Böylece enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjinin artırılması, büyüme girişimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılması ve yatırım süreçlerinde icra hızının artırılması hedeflenmektedir.

Holdingden ayrıca şu açıklama yapıldı

"2029 yol haritası kapsamında, dijitali stratejik iş kollarından biri olarak kabul eden Sabancı Holding, bu alandaki büyüme ve ölçeklenme fırsatlarının daha geniş bir stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesi için organizasyonel bir değişikliğe gitti. Bu doğrultuda; hisselerinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan DxBV’nin çatısı altında yer alan şirketler, faaliyetlerine Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’e doğrudan bağlı olarak devam edecektir. Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding CEO’luğu görevini üstlenen Kıvanç Zaimler, mevcut rolüne ek olarak, Topluluk bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam ediyor. Böylece enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjinin artırılması, büyüme girişimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılması ve yatırım süreçlerinde icra hızının artırılması amaçlanıyor"