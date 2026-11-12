Sabancı'dan elektrifikasyona 6 milyar doları aşan yatırım

COP31’de temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon gündemi, devlet ve hükümet başkanlarından iş dünyası liderlerine uzanan geniş bir katılımla ele alındı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, 11 Kasım’da başlayan Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Adil Bir Geleceğe Doğru” oturumunda Türk iş dünyasını temsil etti. Çulhacı, aynı gün COP31 Başkanlığı’nın ev sahipliğindeki “Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon – 35by35: Geleceği Güçlendirmek” başlıklı üst düzey diyalogda da konuştu.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un moderatörlüğündeki oturumda, farklı ülkelerden liderler, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve iş dünyası yöneticileri bir araya geldi. Kamu ve özel sektörün temiz enerji dönüşümündeki rolünün tartışıldığı buluşmada Çulhacı, elektrifikasyonun iklim eylemi, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme için taşıdığı öneme dikkat çekti.

“YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 64’ÜNDEN FAZLASINI ELEKTRİFİKASYONA YÖNLENDİRDİK”

Sabancı Topluluğu’nun bu alandaki yaklaşımını yatırımlarla ortaya koyduğunu belirten Çulhacı, “2022’den bu yana yatırımlarımızın yüzde 64’ünden fazlasını, 6 milyar doları aşan bir kaynağı elektrifikasyon ekosistemine yönlendirdik” dedi.

Dönüşümün ölçek kazanması için üç başlığın öne çıktığını ifade eden Çulhacı, elektrifikasyonun toplam maliyet bakımından rekabetçi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için doğru vergilendirme politikaları, verimli teknolojiler ve uzun vadede öngörülebilir elektrik fiyatlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Çulhacı, şebekelerin artan talebin gerisinde kalmadan kurulması ve öngörülebilir gelir ile net risk paylaşımı sayesinde sermayenin daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale gelmesinin de önem taşıdığını kaydetti.

ÇALIŞMA GRUBU’NUN EŞ BAŞKANLIĞINI ÜSTLENİYOR

35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü’nün imzacısı olan Sabancı Holding, COP31 Elektrifikasyon Partnerliği görevini de yürütüyor. Holding ayrıca TOBB liderliğinde kurulan COP31 İş Dünyası Forumu bünyesindeki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu’nun eş başkanlığını üstleniyor.

Sabancı Holding, çalışma grubu aracılığıyla kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi; uygulanabilir ve ölçeklenebilir elektrifikasyon modellerini uluslararası paydaşlarla paylaşmayı hedefliyor.