Mikro ihracat 10 yılda yüzde 1460 büyüdü

Türkiye’de ihracatın tabana yayılmasında mikro ihracatın rolü giderek büyüyor. Son 10 yılda mikro ihracat paket sayısının 3 milyondan 52 milyona çıkması, yüzde bin 460’lık artışa işaret ediyor. Mikro ihracatın değeri de aynı dönemde 257 milyon dolardan yaklaşık 2 milyar dolara yükselerek yüzde 795 büyüdü.

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi ve ideasoft CEO’su Sinan Akdal, bu tabloyu küçük işletmelerin küresel pazarlara erişiminin kolaylaşması açısından değerlendirerek, “Artık ‘Türkiye’den e-ihracat yapılabilir mi?’ sorusunun geride kaldığını düşünüyorum. Yapılabildiğini gördük. Bundan sonraki mesele daha fazla KOBİ’yi bu yapının içine almak ve Türkiye’den çıkan her paketin değerini artırmak” dedi.

E-Ticaret Yapan 634 Bin İşletmenin Yüzde 75’i Şahıs İşletmesi

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 verilerine göre Türkiye’de 634 bin 611 işletme e-ticaret yapıyor. Bu işletmelerin yüzde 75’i şahıs işletmesi olurken, yine yüzde 75’inin yıllık e-ticaret işlem hacmi 10 milyon TL’nin altında bulunuyor.

Akdal, bu yapının e-ihracat stratejisinde küçük işletmelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, “E-ihracatın büyümesini yalnızca büyük markalar üzerinden kurgulayamayız. KOBİ’lerin, üreticilerin ve girişimcilerin de dünyaya açılabileceği erişilebilir çözümlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Mikro İhracatta Limitler Yüzde 100 Artırıldı

2026 yılında Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı kapsamında yapılan düzenlemeyle mikro ihracatta ihracat sınırı 300 kilogramdan 600 kilograma, değer sınırı ise 15 bin eurodan 30 bin euroya yükseltildi. Böylece her iki limit de yüzde 100 artırılmış oldu. Akdal, mikro ihracatın özellikle küçük işletmeler açısından yeni pazarları düşük adetlerle test etme imkanı sunduğunu belirtti.

Kadın Giyim 7 Milyon Paketle Öne Çıktı

2025 verilerinde kadın dokuma giyim yaklaşık 7 milyon paketle mikro ihracatta ilk sıralarda yer aldı. Kategorinin toplam mikro ihracat paketleri içerisindeki payı yaklaşık yüzde 14 oldu. Spor ayakkabı ve terlik grubunda ise paket sayısı bir yılda yüzde 130’un üzerinde arttı. Öte yandan ortopedik ürünler, işitme cihazları ve gıda takviyeleri gibi farklı kategorilerin de öne çıkması, mikro ihracatın ürün çeşitliliğinin genişlediğini gösterdi.

Mikro İhracat Değerinin Yüzde 60’ı Doğrudan Satış Kanallarından

E-ticaret siteleri ve sosyal ağlar üzerinden yapılan doğrudan satışlar, toplam mikro ihracat değerinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Akdal, kendi e-ticaret sitesinin KOBİ’ler için yalnızca satış kanalı olmadığını belirterek, “Kendi markanızla müşterinize doğrudan ulaşabildiğiniz, müşterinizi tanıyabildiğiniz ve farklı ülkelerde marka değerinizi büyütebildiğiniz bir yapıdan söz ediyoruz. Önümüzdeki dönemin asıl hedefi, mikro ihracatın ulaştığı bu ölçeği daha fazla KOBİ’ye yaymak ve Türkiye’den dünyaya açılan markaların sayısını artırmak.” diyerek sözlerini bitirdi.