Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Kasım 2026)

Dün günü 11.666,42 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 8,84 puan ve yüzde 0,08 yükselişle 11.675,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,19 puan ve yüzde 1,48 değer kazanarak 11.838,61 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.675,26, en yüksek 11.857,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 1,98 ve hizmetler endeksi yüzde 2,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükselirken 9'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji, Koç Holding ile ASELSAN oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 940 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,2580 liradan, avro 55,8930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 azalışla 3 bin 940 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 92,5 dolardan işlem görüyor.