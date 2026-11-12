Çin güçlü yuana rağmen ihracatta rekabet avantajını koruyor

Çin yuanının değer kazanmasının ülkenin ihracat rekabetini zayıflatabileceğine yönelik endişelere karşın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) kurdaki yükselişi sınırlayan politikaları ve ihracatın yapısındaki değişim, güçlü yuanın dış satım üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çin'in ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 35,2 artışla 412,3 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 41,6 artışla 307 milyar dolara yükseldi. Eylül ayına göre ihracatın artış hızının yavaşladığı, ithalattaki artışın ise hızlandığı görüldü.

Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan petrol fiyatları Çin'in ithalatını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ülkede, ihracatın hala güçlü olması politika yapıcıların ülkenin yıllık yüzde 4,5-5 aralığındaki büyüme hedefine ulaşmak için ılımlı seviyedeki ekonomik destek politikalarını sürdürmesini sağlıyor.

Ülkede eylülde 133,5 milyar dolar olan dış ticaret fazlası ise ekimde 105,3 milyar dolara geriledi. Çin'in dış ticaret fazlasındaki daralmada yuanın dolar karşısındaki güçlü seyrinin etkili olduğu değerlendiriliyor ancak ekim ayındaki daralmaya karşın ülkenin dış ticaret fazlası 10 ayda 1,04 trilyon dolara ulaşarak 1 trilyon eşiğini aştı.

PBoC'nin bu ay döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranını artırma kararı, yuandaki yükselişi kalıcı olarak durdurabileceğine yönelik beklentileri öne çıkardı.

Yuan/dolar paritesi yıla 6,9880 seviyesinden başladı ve söz konusu gelişmelerin etkisiyle 2 Kasım'da 6,6449 seviyesine kadar geriledi.

- Çin'in ihracatının kura hassasiyeti sınırlı seviyelerde

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çin'in dış ticaret fazlasındaki daralmanın ihracattan değil ithalattaki artıştan kaynaklandığını belirterek, dış ticaret fazlasındaki yavaşlamanın sınırlı olduğunu ifade etti.

İhracat ve döviz kuru ilişkisine değinen Kaymaz, yuanın bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kazandığını dile getirdi. Kaymaz, Çin'in ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan sepete karşı da yuanın son dört yılın en güçlü seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Kaymaz, Çin'in para biriminin değer kazanmasının normal koşullarda ihracatçıların rekabet avantajını azaltması gerektiğini ancak mevcut durumda böyle bir etkinin söz konusu olmadığını söyledi. Yuandaki güçlü duruşa karşın bu durumun şu anda ihracatçılar için dezavantaj oluşturmamasının nedenlerinden bahseden Kaymaz, Çin'in ihracatını yapay zeka donanımının sürüklediğini belirtti.

Kaymaz, "Çin'in çip ihracatı değer olarak ikiye katlandı. Bundan dolayı ihracatın kura hassasiyeti sınırlı seviyelerde." dedi.

- Çin'de fiyatların ticaret ortaklarına göre daha yavaş artması yuandaki değerlenmeyi kısmen dengeliyor

Kaymaz, diğer taraftan Çin’in ihracatında ithal girdi payının az olmadığını ancak yuan değerlenince enerji, ham madde ve ara malın ucuzladığını, bunun yuandaki değerlenmenin bir kısmını telafi ettiğini vurguladı.

Ayrıca Çin'de fiyatların ticaret ortaklarına göre daha yavaş artmasının da yuandaki değerlenmeyi dengelediğini belirten Kaymaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekstil, oyuncak ve mobilya gibi düşük marjlı sektörler kura duyarlı sektörler. Nitekim bu kalemlerin ihracatında bir miktar hız kaybı da görülüyor. Güçlü yuan Çin'in ihracatındaki, rekabet gücünü bugün için belirgin biçimde zayıflatmıyor, bunda PBoC'nin yuandaki değerlenmeyi frenlemesinin de payı var. Banka ani tek yönlü hareketlere genel olarak izin vermiyor. Dolayısıyla kurdaki değer kazançlarını ihracatçılar zaman içinde sindirme olanağına da sahip oluyor."