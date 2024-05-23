Sabancı'dan gençler için 'seferberlik' projesi

Sabancı Topluluğu, beyin gücünün Türkiye'de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için "Sabancı Gençlik Seferberliği"ni başlatıyor.

Sabancı Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını yeni bir seferberlikle kutluyor. Topluluk, gençler ile girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması amacıyla başlattığı seferberlik kapsamında, 3 yıl boyunca Türkiye'nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı'nı kuracak.

30 bin gence ulaşılması hedefleniyor

Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde, Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak.

Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Topluluğu'nun, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin toplumsal gelişimine öncülük ettiğini belirtti. 2021'de başlattıkları Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile bu dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyduklarını hatırlatan Alper, şunları kaydetti:

"Sabancı Gönüllülerimiz, yaklaşık 1250 etkinlik için 170 bin saatini Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ne ayırdı. Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek hedefiyle Habitat Derneği ile yürüttüğümüz, topluluk şirketlerimiz Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa ile hayata geçirdiğimiz Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi aracılığıyla 1250 girişimciye ulaştık. Ve bir kez daha gördük ki; Türkiye çağdaşlaşma yolculuğuna devam edecekse bunun için gençlerin bu yolculuğa inanması, bu yolculuğun bir parçası olması şart. Sabancı Gençlik Seferberliği'ni işte bu motivasyon ve bu sorumluluk duygusuyla başlatıyoruz."

Alper, proje kapsamında kuracakları Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ve binlerce Sabancı Gönüllüsünün desteğiyle, tüm kaynaklarını ve teknoloji altyapılarını gençlere açacaklarını aktararak, "Gençlerin değişim yaratma gücü ile Sabancı Topluluğu'nun yaklaşık 100 yıllık deneyimini ve inovasyon gücünü Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle bir araya getirerek, Türkiye'de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız" dedi.