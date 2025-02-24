Sabancı'nın kuruluş hikayesi film oldu

1925 yılında, Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri atılan Sabancı Topluluğu, bu yıl 100’üncü yaşını kutluyor. Adana’da başlayan başarı yolculuğunu bugün dünyanın 17 farklı ülkesine taşıyan Sabancı Topluluğu, 100’üncü yıl iletişimi kapsamında hazırladığı film serisinin ilkini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Söz konusu film, Sabancı Topluluğu’nun kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın, amcası Hacı Ahmet Sabancı ile birlikte Kayseri’den Adana’ya yürüyerek ulaşmasını konu alıyor. Filmde, 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet’in bu topraklara getirdiği güven, cesaret ve inançla temelleri atılan Sabancı’nın 100 yıldır ülkesi ve milleti için kararlıkla çalışmasının altı çiziliyor.

ÜÇ YENİ FİLM DAHA YAYINA ALINACAK

100. yıl iletişimi kapsamında hazırlanan film serisinin diğer versiyonları da önümüzdeki dönemde yayına alınacak. Söz konusu filmlerde, Sabancı’nın gençlere verdiği destekler, sanayi ve üretim anlamında ortaya koyduğu başarılar ve geleceğin teknolojileri konusunda yapılan öncü çalışmalar vurgulanacak.

Sabancı’nın hikayesinin aslında kararlılığın, azmin, ülke ve millet sevgisinin hikayesi olduğunun altını çizen Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, “Bugün bu hikayenin bir asırdır devam etmesini sağlayan, Sabancı’nın bu topraklarda yarattığı güven duygusudur. 100’üncü yılımızın çatı temasını ‘Birlikteliğin 100’ü’ olarak belirlememizin temel nedeni de bu. Yıl boyunca yapacağımız tüm iletişim çalışmalarını da bu çatı altında hayata geçireceğiz. Geçmişe duyduğumuz saygı ile geleceğe dair umutlarımızı birleştiren bu anlayış, Sabancı’nın uzun vadeli vizyonunun bir yansıması. Bu film, tüm bu stratejinin ilk ayağı. Önümüzdeki dönemde, yayınlayacağımız yeni filmlerle, Sabancı’nın 100 yıllık bilgi birikimini, gençlere verdiği önemi, teknoloji odaklı gelecek vizyonunu ortaya koyacağız. En büyük hedefimiz, Sabancı’nın ikinci yüzyılında da bize duyulan bu güvene layık olabilmek. Bunun için yorulmadan çalışmaya, tüm iletişim süreçlerimizi de bu kapsamda ele almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.