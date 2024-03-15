Sağlık turizmi 4 milyar dolar ile rekor kırdı

Türkiye son yıllarda turizmde en büyük atağını sağlık turizminde yaşıyor. 2022 yılında Türkiye’nin sağlık turizminde 4 milyar dolarlık gelirle rekor kırdığını söyleyen Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, atılacak adımlarla ve özellikle markalaşma çalışmalarıyla Türkiye’nin 2024 yılında sağlık turizminden elde ettiği gelirin 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Katma değerli sağlık turistini getirmek adına devlet destekli düzenli ve sürekli eğitimlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Terziler, Türkiye sağlık turizmini artırmak için “Sağlık Turizm Kalkınma Ajansı”nın bir an önce kurulmasının elzem olduğunu dile getirdi. Terziler, “Sağlık turizmi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda ilerlemek ve ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl Türkiye'nin 'Sağlık Turizmi Yüzyılı' olacak hedefiyle yola çıkalım" diye konuştu.

Dünya sağlık turizminin yükselen yıldızı Türkiye'nin geçen yıl 6 Şubat depremlerine kadar yükselişini devam ettirdiğini vurgulayan Terziler, deprem, mayıs seçimleri ve İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası sağlık turizmi ekonomisinin yüzde 30 daraldığını söyledi. Terziler, Türkiye sağlık turizmine diğer bir darbenin ise Türk markalarının yurt dışında şube ve klinikler açmaya başlamasıyla oluşacağını vurguladı. Bunun Türkiye'ye gelinmesi yönündeki rüzgara bir engel olabileceğini belirtti.

“EN FAZLA TURİST AVRUPA’DAN”

Türkiye’nin sağlık turizminde dünya markası haline geldiğini belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler; Türkiye’de artık sadece saç ekimi ve estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için de dünyanın birçok ülkesinden hasta ağırlandığını kaydetti. Terziler, Türkiye’nin sağlık turizminde deprem sonrası yavaşlayan ivmesini hızla yeniden kazandığını ve 2024’te sağlık turizminde 2022 yılında yakalanan 4 milyar dolarlık cironun üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sağlık turizmi için Türkiye'ye en fazla Avrupa'dan gelindiği bilgisini paylaşan Terziler, "Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya gibi ülkeler çok yoğun bir şekilde saç ekimine geliyor. Estetik cerrahide de Avrupa'dan çok yoğun akım alıyoruz. İkinci olarak en fazla Ortadoğu Ülkeleri’nden, üçüncü sırada ABD’den, dördüncü sırada İngiltere'den insanlar geliyor. Asya Ülkeleri’nden; Japonya'dan, Çin'den, Kore'den yavaş yavaş gelişler artmaya başladı. Estetik cerrahide de çok yoğun Avrupa'dan akım alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAYI DEĞİL KALİTE

2022 yılında 1 milyon saç turistini ağırladıklarını hatırlatan Terziler, hedeflenen ciroyu geçmek için bu sayının aşılması gerektiğine vurgu yaptı. Sağlık turizmi için gelen sayının olduğu kadar kalitenin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Terziler, "1980'li yıllardan sonra Türkiye turizm cenneti haline geldi. Ama ucuz ülke imajından bir türlü kurtulamadı. 40 yıldan fazla bir süredir deniz-güneş, doğa ve kültür turizminde yurt dışından misafirler kabul ediyoruz. Ama ağırladıklarımızın da yüzde 90'larda orta ve ortanın altında gelir grubundaki insanlar olduğunu gözlemliyoruz. Son dönemde Turizm Bakanımızın yaptığı doğru hamlelerle sayı değil de kaliteye oynanması noktasında doğru girişimler yapılıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ‘Turizm Yüzyılı’ projesi kapsamında mücadelesini veriyor. Daha nitelikli ve 12 aya yayılan bir turizm ülkemiz için çok önemli hamleler" dedi.

“UCUZLUK SONA ERMELİ”

Son 15-20 yılda büyüyen bir sağlık turizm potansiyelinin açığa çıktığına dikkat çeken Terziler, "Burada çok iyi organize ve entegre olabilen, çok iyi kriz yönetebilen doktor ve yardımcı teknik elemanların olduğunu zaten Covid-19 pandemisinde ispatladık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu yıl önceki yüzyılda yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzyılımızda ucuza, çok fazla sürümden kazanarak değil; markaların hakkını ortaya koyarak, markaların gerekli kalite ve inovasyon hareketlerini devam ettirerek insanların kaliteye geldiği bir sağlık turizmi cenneti haline getirirsek Türkiye bu yüzyıla sağlık turizmiyle damga vuracak hale gelir. Dolayısıyla bizim yüzyılımızda olması gereken nokta ucuzdan, sürümden kazanma dönemini kapatmak. Bu yüzyılımızda katma değerli işlere yönelmek, katma değerli markaları oluşturmak, dünyanın en kaliteli sağlık turizmi cenneti haline gelmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminde saç ekiminin liderliğini koruduğunu belirten Terziler, "Türkiye'de artık saç ekimi konusunda belli bir kaliteye ulaşıldı. Estetik, diş, saç içeren hatırı sayılır klinikler kurulmaya başlandı. Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic bu anlamda; tamamen robotlarla saç ekim yapılan, kalite bilinci oluşmuş insanların tercih ettiği, dünya standartlarında hizmetleriyle Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayan bir noktada bulunuyor. Bunun gibi merkezlerin çoğalmasıyla hedeflediğimiz ciroların çok üstüne ulaşmak daha kolay olacaktır." dedi.