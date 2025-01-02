Sağlık ve Eğitim Vakfı’na yeni başkan

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (SEV) yeni Yönetim Kurulu görevi devraldı. SEV’de yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre oldu.

SEV’in eğitim meşalesini gururla taşıyacaklarını belirten Cinemre, “Okullarımızın bizlere sağladığı nitelikli eğitimin değerini kendi yaşamlarımızdan çok iyi biliyoruz. İmkânlarımız dâhilinde geri vermeyi, okullarımızı sürdürülebilir kılarak eğitimle insanlığa fayda sağlamayı temel bir sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz” dedi.

İş dünyasından gönüllü mezunlardan oluşan Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu ile yönetilen, Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, SEV Amerikan Koleji, Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Okulları ile SEV Yayıncılık’ı (Redhouse) çatısı altında toplayan Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (SEV) bayrağı yeni Yönetim Kurulu devraldı. SEV Yönetim Kurulu’nun yeni başkanı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de Hazine, Toptan Bankacılık ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten, ayrıca Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Özlem Cinemre oldu. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu Özlem Cinemre yeni görevini, son üç yıldır bu görevi başarıyla yürüten İzmir Amerikan Koleji mezunu Avukat Piraye Erdem’den devraldı.

“SEV MEŞALESİNİ GURURLA TAŞIYACAĞIZ”

SEV Yönetim Kurulu Başkanı Cinemre, eğitim alanında sorumluluk almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bizler mezun olduğumuz okullarımızda edindiğimiz sosyal sorumluluk ve topluma hizmet bilinciyle kendi kurumlarımızı yaşatmak için büyük bir gönüllülükle çalışıyoruz. Okullarımızın bizlere sağladığı nitelikli eğitimin önemini ve değerini kendi yaşamlarımızdan çok iyi biliyoruz. İmkânlarımız dahilinde geri vermeyi, okullarımızı sürdürülebilir kılarak eğitimle insanlığa fayda sağlamayı temel bir sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Mütevelli Heyetimiz tarafından görevlendirilerek üç yıl boyunca ben ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım SEV meşalesini gurur ve heyecanla taşıyacağız. Ekibimiz, her biri kendi alanlarında gerek Türkiye’de gerekse uluslararası çapta derin bir bilgi birikimine ve profesyonel deneyime sahip Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji mezunlarından oluşuyor. Hepimizi çok heyecanlandıran bu göreve layık olmak için hep birlikte canla başla çalışacağız.”

SEV Yönetim Kurulu Üyeleri

Önümüzdeki üç yıllık dönemde, Başkanlığını Özlem Cinemre’nin yürüteceği yeni SEV Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Özlem Cinemre (Başkan), Prof. Dr. Arzu Erdem, Zeynep Keskin, Ozan Gürsoy, Ömer Paksoy, H. Ruhi Koçak, Feyyaz Ünal, Gülin Şaylan Seymen, Av. Galip M. Selçuk, Nazlı Nalbantoğlu, Selen İbrahimoğlu Güreş, Pınar Gökbayrak, Muzaffer Okay, Sinem Sandıkçı Gökçen, Murat Dağlı, Deniz Ergene, Pınar Rua Aksu, Murat Yörükoğlu.

SEV Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Cinemre hakkında:

Üsküdar Amerikan Lisesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinin hemen ardından 1988 yılında QNB Finansbank A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Özlem Cinemre, 1989-1991 yılları arasında Dış İlişkiler Yetkilisi, 1991-1992 yıllarında Birim Yöneticisi, 1993-1997 yılları arasında Grup Başkanı, 1997-2018 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018-2019 döneminde QNB Finans Leasing, QNB Finans Faktoring ve Hemenal Finansman A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Haziran 2019’dan itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de Hazine, Toptan Bankacılık ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden yüksek lisansa sahip olan Özlem Cinemre, daha önce SEV Yönetim Kurulu ve Finans Komitesi’nde görev almıştı. 2022 yılından bu yana da SEV Mütevelli Heyeti üyesi.









Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) hakkında:

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV); Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Gelişen Türkiye’ye hizmet ilkesini temel alan vakıf, gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Sağlık ve Eğitim Vakfı, hizmet verdiği alanlarda tüm kurumlarıyla, geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe taşımayı hedeflemektedir. SEV; Türk eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan Amerikan Liseleri ile yardımsever, yaşadığı topluma ve dünyaya saygılı, kendine güvenen, ne istediğini bilen öğrenciler yetiştirirken üstün nitelikli eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmakta, yayıncılıkta ise çocuk edebiyatına yön verecek kitaplar üreterek kaliteli ve güvenilir referans yayınlara imza atmaktadır. SEV; faaliyet alanında bulunan tüm hizmetleri sürekli geliştirmek ve çağdaş dünyanın araçlarını kullanırken özünü ve değerlerini korumak vizyonuyla hareket etmektedir. Çoğunluğu Amerikan Okulları mezunlarından oluşan Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından idare edilen SEV'de, Mütevelliler ve Yönetim Kurulu üyeleri gönüllü olarak hizmet vermektedir. Vakıf'ta, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan ve içerisinde mezunların da bulunduğu profesyonel kadro da SEV kurumlarının devamlılığı, gelişimi ve yönetiminden sorumlu olarak görev yapmaktadır.







