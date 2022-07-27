Sahibinden.com'a rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (sahibinden.com) hakkında, "faaliyet gösterdiği pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

27.07.2022 11:04:000
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Sahibinden.com'a rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, şirketin emlak ve vasıta satış ile kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi, yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağına işaret edildi.

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