Samsun Pet & Kid Fest 23 Haziran'da başlıyor

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen online pet shop’u olan petlebi.com 23-24-25-26 Haziran günlerinde Samsun Atakum Kent Meydanında gerçekleşecek olan Samsun Pet & Kid Fest 2022 Karadeniz 2. Evcil Hayvan ve Çocuk Festivali’ne katılacağını duyurdu!

Samsun Pet & Kid Fest 2022 - Karadeniz 2. Evcil Hayvan ve Çocuk Festivali’ne Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası'nın, Atakum Belediyesi'nin ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinin katkıları ve iş birlikleri ile düzenleniyor.

20 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Ulusal-global markaların ve yerel işletmelerin stant açacağı festivalin Festival Ana Sponsoru - Anadolu Pet & Hill's , Festival Pati Sponsoru - Lider Pet & Reflex , Festival Sokak Hayvanları Mama Sponsoru - Nestle Purina Pro Plan, Festival Sahne Sponsoru - Royal Canin , Festival Yiyecek & İçecek Alanı Sponsoru - Beta Group & Unique ve Evcil Hayvan Oyun Alanı Sponsoru - Anadolu Sigorta olacak. Samsun ve çevre illerden veteriner, hayvansever, evcil hayvan sahibi, çocuk, yetişkin ve ebeveyn 20 bin ziyaretçinin katılması hedefleniyor. Karadeniz'in en kapsamlı, profesyonel tek evcil hayvan ve çocuk festivali içeriği ve sosyal mesajları ile bir farkındalık etkinliği olacak.

petlebi.com yaptığı açıklamada festival alanında petlebi.com standına gelen ziyaretçilerine 50 TL'lik indirim kodu dağıtacaklarını ve çok özel sürprizler olacağını belirterek tüm pati sever ziyaretçilerini ve evcil dostlarını standlarına tanışmaya beklediklerini ekledi.

ELDE EDİLECEK GELİRLER BAĞIŞLANACAK

Festival’de bakıma ve ilgiye muhtaç sokak hayvanları için; sponsor marka ve bilet gelirlerinin bir kısmı mama yardımı olarak bağışlanacak. Ayrıca askıda bilet seçeneği ile yeterli durumu olmayan çocuklar için seçilen devlet okullarına bilet bağışı yapılarak çocukların aileleriyle festivali ziyaret etmesi sağlanacak.