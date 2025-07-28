Samsung ve Tesla 16,5 milyar dolarlık dev çip sözleşmesi için anlaştı

Samsung Electronics, 16,5 milyar dolarlık devasa bir yarı iletken tedarik sözleşmesi imzaladı. Tesla CEO'su Elon Musk Samsung'un Tesla için çip üreteceğini doğruladı.

Samsung ve Tesla arasındaki anlaşma, Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarla doğrulandı.

Samsung’un Güney Kore’deki resmi düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde ise siparişlerin 26 Temmuz 2024 itibarıyla alınacağı, sözleşmenin 31 Aralık 2033’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Samsung tarafından yapılan açıklamada, sözleşme kapsamındaki tarafın ismi gizli tutuldu. Ancak Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tesla’nın bu anlaşmanın tarafı olduğunu netleştirdi.

Musk ayrıca, Samsung’un Teksas’ta inşa ettiği yeni yarı iletken fabrikasının, Tesla’nın yeni nesil yapay zekâ çipi AI6’nın üretimi için kullanılacağını ifade etti.

Musk’ın açıklamalarına göre, Tesla üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla Samsung ile yakın bir çalışma yürütecek.

Bu gelişmenin ardından Samsung’un hisse senetlerinde yaklaşık yüzde 5 oranında artış yaşandı.

Musk, "Samsung'un dev yeni Teksas fabrikası Tesla'nın yeni nesil AI6 çipini üretmeye adanacak. Bunun stratejik önemini abartmak zor. Samsung şu anda AI4'ü üretiyor.TSMC ise tasarımını yeni tamamladığı AI5'i önce Tayvan'da sonra da Arizona'da üretecek" dedi.



Samsung daha önce yaptığı açıklamada, ikinci tarafın "ticari sırları koruma" talebini gerekçe göstererek, karşı tarafın adı da dahil olmak üzere anlaşmanın ayrıntılarının 2033 yılı sonuna kadar açıklanmayacağını söyledi.



Şirketten yapılan açıklamada, "Ticari gizliliği koruma ihtiyacı nedeniyle sözleşmenin ana içeriği açıklanmadığından, yatırımcıların sözleşmede değişiklik veya fesih olasılığını göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde yatırım yapmaları tavsiye edilir" denildi.



The Futurum Group'ta yarı iletkenler, tedarik zinciri ve gelişmekte olan teknoloji araştırma direktörü Ray Wang, Musk'ın paylaşımından önce CNBC'ye yaptığı açıklamada Tesla'nın olası bir müşteri olduğunu söyledi.