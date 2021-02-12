Sanayi üretimi aralıkta yüzde 9 arttı

TÜİK, aralık ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi 2020 yılının son ayında yüzde 9 arttı. Aralıkta imalat sanayi sektörü endeksi yıllık yüzde 9,5 artış gösterdi.

12.02.2021 10:53:000
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Sanayi üretimi aralıkta yüzde 9 arttı

Sanayi üretimi, aralık ayında beklentilere paralel olarak yüzde 9 artış gösterdi. Beklentiler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yüzde 9 artacağı yönündeydi. Sanayi üretimi aralık ayında aylık bazda ise yüzde 1,3 arttı.

İmalat sanayide yüzde 9,5 artış 

Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Aralıkta aylık bazda ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Üretim son çeyrekte yüzde 10,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,8 arttı.

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