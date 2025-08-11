Sanayi üretimi Haziran ayında da arttı

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 artış gösterdi.

11.08.2025 11:17:230
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayi üretimi Haziran ayında da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 düştü.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 9,16 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 1,9 artış kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'den dünya lunaparklarına imza: Eğlence ürünleri ihracatı rekor kırıyor

Türkiye'den dünya lunaparklarına imza: Eğlence ürünleri ihracatı rekor kırıyor

Goldman Sachs, altın fiyatlarındaki rekor beklentisini koruyor

Goldman Sachs, altın fiyatlarındaki rekor beklentisini koruyor

Yeni evleneceklere indirim yapan firma sayısı arttı: İndirim nasıl alınıyor? Hangi markalar var?

Yeni evleneceklere indirim yapan firma sayısı arttı: İndirim nasıl alınıyor? Hangi markalar var?

Capital500 - Türkiye'nin en büyük 500 şirketi Ağustos 2025 sayısında

Capital500 - Türkiye'nin en büyük 500 şirketi Ağustos 2025 sayısında

Aldatıcı reklamlara 156,8 milyon lira ceza uygulandı

Aldatıcı reklamlara 156,8 milyon lira ceza uygulandı

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Yorum Yaz