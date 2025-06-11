Sanayide çalışan sayısı mayıs ayında düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporuna göre; sanayi sektöründe çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre düştü.

11.06.2025 11:09:270
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayide çalışan sayısı mayıs ayında düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda değişim göstermeyerek 4 bin 550 oldu.

TOBB, mayıs ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda değişim göstermedi ve 4 bin 550 olarak kayıtlara geçti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Mayıs 2024'te 95 bin 992 iken geçen ay yüzde 2,5 azalışla 93 bin 539'a geriledi.

Sanayi sektöründe çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,7 gerileyerek 2 milyon 615 bin 174 olarak hesaplandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

TİM ve Trendyol'dan stratejik işbirliği

TİM ve Trendyol'dan stratejik işbirliği

Kamu sigorta ve emeklilik şirketleri birleşti

Kamu sigorta ve emeklilik şirketleri birleşti

Çin'e en çok borcu olan 20 ülke

Çin'e en çok borcu olan 20 ülke

Yorum Yaz