Sanko Holding'de üst düzey atama

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gerçekleşen üst düzey atama ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

SANKO Holding Finans Direktörü olarak görev yapan Mustafa Günbulut, Holding Yönetim Kurulu kararıyla CFO olarak atandı.

Yaklaşık 17 yıldır SANKO Holding bünyesinde farklı görevler üstlenen, son olarak SANKO Holding Finans Direktörlüğü, Çimko Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonlarında görev yapmakta olan Mustafa Günbulut, Haziran 2022 itibarıyla CFO görevine atandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Grubumuz bünyesinde Finans Direktörlüğü’nün yanı sıra uzun yıllardır çeşitli üst düzey görevler üstlenen ve önemli başarılara imza atan Sn. Mustafa Günbulut, CFO görevine atanmıştır. CFO olarak üstleneceği pozisyonda da grubumuzu ileriye taşıma çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden 1998 yılında mezun olan Günbulut, lisans eğitiminin üzerine Texas Üniversitesi’nde Finans ve Muhasebe alanlarında yüksek lisans yaptı. İş hayatına ABD Deloitte Dallas ofisinde Kıdemli Denetçi olarak başlayan ve Amerika’da Yeminli Mali Müşavir (CPA) belgesine sahip olan Günbulut, sonrasında SANKO Holding bünyesinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı. Günbulut, evli ve iki çocuk babası.