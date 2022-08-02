Saudi Aramco’dan ABD’de dev satın alma

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline Global Products'ı (VGP) satın aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi. Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.

Aramco’nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco’nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.