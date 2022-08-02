Saudi Aramco’dan ABD’de dev satın alma

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi.

2.08.2022 09:21:000
Paylaş Tweet Paylaş
Saudi Aramco’dan ABD’de dev satın alma

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline Global Products'ı (VGP) satın aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi. Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.

Aramco’nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco’nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Martı, New York Borsası'na açılıyor

Martı, New York Borsası'na açılıyor

Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı: Temmuz için ekonomistlerin tahmini

Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı: Temmuz için ekonomistlerin tahmini

IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama

IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama

Rusya’da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya’da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

İstanbul’da enflasyon 24 yılın zirvesine çıktı

İstanbul’da enflasyon 24 yılın zirvesine çıktı

Capital 500 açıklandı: İlk 5’de kimler var?

Capital 500 açıklandı: İlk 5’de kimler var?

Yorum Yaz