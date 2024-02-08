Schengen vize ücretlerine zam geliyor

Schengen vize ücreti her üç yılda bir gözden geçiriliyor. Önerilen fiyat artışının AB'de artan enflasyon oranından kaynaklandığı belirtildi.

8.02.2024 09:57:460
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Schengen vize ücretlerine zam geliyor

Avrupa Komisyonu 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu. Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.

Bu değişiklik gerçekleşirse vize ücretleri yetişkinler için 80 Euro’dan 90 Euro’ya, çocuklar için ise 40 Euro’dan 45 Euro’ya yükselecek.

Vatandaşların geri kabulü konusunda işbirliği göstermeyen ülkeler için maliyet 120 Euro’dan 135 Euro’ya ve 160 Euro’dan 180 Euro’ya yükselecek.

Schengen vize ücreti her üç yılda bir gözden geçiriliyor. Komisyon, önerilen fiyat artışının AB'de artan enflasyon oranından kaynaklandığını vurguladı.

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